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    • В «Спартаке» отреагировали на призыв Орлова избавиться от Зобнина

    В «Спартаке» отреагировали на призыв Орлова избавиться от Зобнина

    Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова комментатора Геннадия Орлова.

    • Журналист призвал «Спартак» избавиться от полузащитника Романа Зобнина.

    – Орлов имеет свое мнение и не думаю, что его мнение настолько отражается на состоянии дел в «Спартаке», что нужен, как вы выражаетесь, медиаэкстремист, чтобы он отвечал Орлову. Нам от этого ни горячо, ни холодно.

    – Дуайен Орлов регулярно допускает обидные выражения, кусая Романа Зобнина.

    – Роману Зобнину от этого ни горячо, ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербург

    • Зобнин в «Спартаке» с 2016 года.
    • С командой он брал РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    20.09.2024 19:21
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    Комментарии (8)
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    ...уефан
    1726850079
    ...кстати, Зобнин неплохо очень смотрелся с Крыльями. Только, надолго ли это?...
    Ответить
    subbotaspartak
    1726851327
    Сейчас соболя начнёт хвалить, кукушка
    Ответить
    Спартачище
    1726852815
    Мнение всяких болотных шавок интересны только горстке маргиналов из пи*ера
    Ответить
    Nikita-Kutuzov-google
    1726904037
    Дуайен Орлов. экспертов из Санкт-ПетербурГ Школьник писал статью. Позорники
    Ответить
    Nikita-Kutuzov-google
    1726904126
    Ден варсар шизоидный этот Орлов. Дуайен который )))))
    Ответить
    Андрей-Чистый-yandex
    1726940354
    Я думаю надо отстранить Орлова от комментариев, этот товарищ уже выжил из ума.
    Ответить
    Влад-Васильев-yandex
    1726974326
    Интересно, а сам Орлов читает отзывы о себе после своих пердежей в лужу? Старенький Педро...
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