В «Спартаке» отреагировали на призыв Орлова избавиться от Зобнина

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова комментатора Геннадия Орлова.

Журналист призвал «Спартак» избавиться от полузащитника Романа Зобнина.

– Орлов имеет свое мнение и не думаю, что его мнение настолько отражается на состоянии дел в «Спартаке», что нужен, как вы выражаетесь, медиаэкстремист, чтобы он отвечал Орлову. Нам от этого ни горячо, ни холодно.

– Дуайен Орлов регулярно допускает обидные выражения, кусая Романа Зобнина.

– Роману Зобнину от этого ни горячо, ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербург