Рабинер отреагировал на низкую посещаемость матча легенд «Зенита» и ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер удивлен, что на матч легенд «Зенита» и ЦСКА пришло мало болельщиков.

Встреча проходит на стадионе «Смена» в Петербурге.

«А нам говорят, что в Питере очень любят футбол, и «Зенит» – самая популярная команда страны. Но вот матч памяти самого главного тренера города Павла Садырина «Зенит» – ЦСКА. Миллион легенд на поле с обеих сторон. Из своих, питерцев, – Аршавин, Радимов, Денисов, куча других обладателей Кубка и Суперкубка УЕФА – Тимощук, Широков, Анюков, Погребняк...

И вот что на трехтысячных трибунах.

Основной «Петровский» в аварийном состоянии – там провести не разрешили, перенесли матч на «Смену». Может, на «Петровиче» под ту ностальгическую атмосферу народ и собрался бы. Если бы да кабы.

Но то, что мы видим на трибунах, – стыд. Если тысяча человек пришла – это максимум. И сейчас ведь найдут миллион оправданий. Хотя такому потребительскому отношению к героям города, которые интересны и нужны, только пока играют, оправдания, по мне, быть не может.

Заметьте – ни с кем не сравниваю. Хотя мог бы», – написал Рабинер.

Журналист болеет за «Спартак».

«Зенит» и ЦСКА брали Кубок УЕФА.

Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер»