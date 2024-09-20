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    • Рабинер отреагировал на низкую посещаемость матча легенд «Зенита» и ЦСКА

    Рабинер отреагировал на низкую посещаемость матча легенд «Зенита» и ЦСКА

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер удивлен, что на матч легенд «Зенита» и ЦСКА пришло мало болельщиков.

    • Встреча проходит на стадионе «Смена» в Петербурге.

    «А нам говорят, что в Питере очень любят футбол, и «Зенит» – самая популярная команда страны. Но вот матч памяти самого главного тренера города Павла Садырина «Зенит» – ЦСКА. Миллион легенд на поле с обеих сторон. Из своих, питерцев, – Аршавин, Радимов, Денисов, куча других обладателей Кубка и Суперкубка УЕФА – Тимощук, Широков, Анюков, Погребняк...

    И вот что на трехтысячных трибунах.

    Основной «Петровский» в аварийном состоянии – там провести не разрешили, перенесли матч на «Смену». Может, на «Петровиче» под ту ностальгическую атмосферу народ и собрался бы. Если бы да кабы.

    Но то, что мы видим на трибунах, – стыд. Если тысяча человек пришла – это максимум. И сейчас ведь найдут миллион оправданий. Хотя такому потребительскому отношению к героям города, которые интересны и нужны, только пока играют, оправдания, по мне, быть не может.

    Заметьте – ни с кем не сравниваю. Хотя мог бы», – написал Рабинер.

    Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер»

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    20.09.2024 18:51
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    Комментарии (14)
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    timon2401
    1726852575
    видимо на халявные чебуреки поскупились нынче
    Ответить
    Легенда Газпрома
    1726852689
    Да чтож такое Бюджетники за 500 руб. уже не соглашаются приходить для массовки Позор мне и моей игрушке зениду
    Ответить
    Спартачище
    1726852988
    Никому не интересно это болотное недоразумение Этот нацпроект клуп без прошлого и без будущего Содержанка газпрома на бюджетные деньги, бесполезная игрушка мюллера
    Ответить
    Цугундeр
    1726853136
    Ха.) У Rabbiнера за каждой щекой по свиному хрящику. Секретик прост. В город Главный Болельщик приехал. И куча говна болтается по городу трёх революций. А "Петрович " ,как -никак , в центре... А на ущербную "Смену "хрен кого заманишь.
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    ScarlettOgusania
    1726854395
    да кто Садырина помнит из болельщиков бом.жестана и пони-зоопарка?) поганую Смену не смогли заполнить, футболёров на поле было больше, чем зрителей, вот такая она любовь болельщицкая, без просрочки деда Мюллера на стадион никто не пойдёт!)) все пыжатся доказать, что у них миллион болел, а на стадио еле сотню собрали, провинция-с!)))
    Ответить
    Спартачище
    1726854951
    Ну вот и выяснилось, сколько болотных фонадов на самом деле Без согнанных за деньги для массовки бюджетников на весь пи&ер тысяча несчастных горе болел )))
    Ответить
    Spirit_78
    1726858205
    Убогих красно-белых сектантов в комментариях тьма) Вместо того, чтобы интересоваться своим клубом, болеть за него - они болеют против Зенита, тратят уйму времени и энергии на тонны нечистот, изливаемых в комментарии.
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    С-Петр-google
    1726863540
    позорники голубые
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    Kollljan
    1726893377
    Рабинер - это тот, кого покойный Вася Уткин называл графоманом. Это в своей профессии "брат-близнец" Нобеля Арустамяна. Человек, который для того, чтобы быть на виду, готов обсерать всех и все, что находится в его поле зрения. Да еще топит за Спартак. А это уже позор.
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    Aндрей-кадулин-google
    1726918495
    Рабинер вроде личный писака свинарни,чего нос в Питер сует
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