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    Мостовой оценил работу Амарала в «Спартаке»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил работу Томаша Амарала этим летом.

    Спортивный директор московского клуба ранее заявил, что поставил бы себе оценку 7 из 10 за трансферы.

    – Я отчасти согласен с ним. На данный момент у «Спартака» есть результат. Состав хороший и приобрели игроков, поэтому результат должен быть. Вместо Соболева вернулся Николсон. Вчера Шамар забил в кубковом матче. Есть еще Угальде, Бонгонда – выбор нападающих большой.

    – Клуб отказался брать Глушенкова.

    – Я давно говорил, что Глушенков – хороший футболист. У нас всегда говорят после, а вот до перехода Глушенкова в «Зенит» столько о нем не говорили. И в целом, вообще не удивлен, как он играет сейчас. Не пришел и не пришел.

    – Это недоработка селекции?

    – Подписали ведь Барко. Про него никто не слышал до этого. Сейчас есть результат, плохое вскрывается, когда результата не будет.

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    Источник: Metaratings.ru

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    20.09.2024 16:30
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