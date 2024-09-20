Мостовой оценил работу Амарала в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил работу Томаша Амарала этим летом.

Спортивный директор московского клуба ранее заявил, что поставил бы себе оценку 7 из 10 за трансферы.

– Я отчасти согласен с ним. На данный момент у «Спартака» есть результат. Состав хороший и приобрели игроков, поэтому результат должен быть. Вместо Соболева вернулся Николсон. Вчера Шамар забил в кубковом матче. Есть еще Угальде, Бонгонда – выбор нападающих большой.

– Клуб отказался брать Глушенкова.

– Я давно говорил, что Глушенков – хороший футболист. У нас всегда говорят после, а вот до перехода Глушенкова в «Зенит» столько о нем не говорили. И в целом, вообще не удивлен, как он играет сейчас. Не пришел и не пришел.

– Это недоработка селекции?

– Подписали ведь Барко. Про него никто не слышал до этого. Сейчас есть результат, плохое вскрывается, когда результата не будет.