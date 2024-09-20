Новичок «Спартак» сравнил состав команды с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Миенти Абена оценил уровень состава московской команды. По словам игрока сборной Суринама, он не уступает по уровню «Зениту».

«Я не думаю, что у «Зенита» состав уровнем выше нашего. Нам нужно сосредотачиваться на том, что говорит наш тренер. Поверьте мне, если у нас будет получаться делать на поле то, что говорит нам тренер, каждому сопернику будет очень сложно с нами играть.

Для меня «Спартак» и «Зенит» – это команды одного уровня по составу, но мы можем быть лучше их, если будем качественно выполнять задания тренера», – сказал Абена.