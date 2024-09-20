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    Новичок «Спартак» сравнил состав команды с «Зенитом»

    Защитник «Спартака» Миенти Абена оценил уровень состава московской команды. По словам игрока сборной Суринама, он не уступает по уровню «Зениту».

    «Я не думаю, что у «Зенита» состав уровнем выше нашего. Нам нужно сосредотачиваться на том, что говорит наш тренер. Поверьте мне, если у нас будет получаться делать на поле то, что говорит нам тренер, каждому сопернику будет очень сложно с нами играть.

    Для меня «Спартак» и «Зенит» – это команды одного уровня по составу, но мы можем быть лучше их, если будем качественно выполнять задания тренера», – сказал Абена.

    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.09.2024 16:16
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    Комментарии (9)
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    Мордаванин
    1726838884
    маладца парень из парамарибо. теперь студень за старослужащами не будешь до едать
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    Зеркальный
    1726841790
    Ну ественно, любые фантазии если бы сбывались, все были бы королями. А так, такой розовый проект, который джамалов дома не может обыграть 3 раза подряд, заслуживает гнить без медалей
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    WE ARE FOR PETER
    1726844005
    А что он мог ещё сказать)) загнобят в свинарне сразу и отправят в свои Химки)
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    alefreddy
    1726844076
    все так но посмотри на таблицу
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    ivany4
    1726845717
    Все правильно. Любая машина требует обкатку и притирку деталей.
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    raritet
    1726847118
    Все правильно. Остается только играть также. Я и ранее говорил что сейчас составы более менее равноценные : что у Зенита, что у Спартака, что у Краснодара и примерно столько же гастарбайтеров. Дело скорее во внутренней кухне. А что там реально происходит, кто ж это знает.
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