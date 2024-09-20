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    Зарема заявила о дисфункции одного из блоков «Спартака»

    Супруга бывшего президента и генерального директора «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова спортивного директора клуба Томаша Амарала.

    Ранее португалец заявил: «Я никогда не обещал титулов, но этот состав готов побеждать в каждой игре».

    «Дежурные фразы кидал Амарал о том, что «Спартак» должен бороться только за первое место, преклонение перед эмблемой. Можно хоть 1000 раз поцеловать ромбик, но если спортивный директор видит результаты медосмотра Жозе, толщину жировой прослойки, а потом ставит свою подпись, то все слова – это пыль.

    И где во всей истории с Вилли-Пухом генеральный директор? И мегапрофессиональный, пропитанный корпоративной культурой трансферный комитет? Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке» уже третий год, а приезжают мевли, бальде, довбни и жозе. Полная футбольная дисфункция спортивного блока.

    И Соболев прав – с этим менеджментом «Спартаку» не стать чемпионом. Лучше играть под свист трибун с обеих сторон, чем терпеть, что твой спортивный – это Амарал, а генеральный Малышев», – сказала Салихова.

    • «Спартак» занимает в РПЛ 5-е место с 15 очками после 8 туров.
    • В Кубке России москвичи набрали 9 очков после четырех матчей и лидируют в группе А.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2024 11:11
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    Комментарии (6)
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    oyabun
    1726821607
    Чувствуется в словах девушки какая то неудовлетворенность..
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    alefreddy
    1726824163
    а кто мешал Федуну кроме одного раза стать еще чемпионом за столько лет
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    ilich55
    1726826085
    Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке», потому что за них никто не спрашивает. Вагит свои деньги считает, Лёня свои....
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    DMитрий
    1726826194
    Супруга бывшего президента и генерального директора «Спартака» Зарема Салихова заявила о дисфункции одного из блоков Леонида Федуна.
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    Зеркальный
    1726826873
    Ну ественно, ещё чернозем завозят, который даже в ниже среднего клубах не пригодился, так и смешат всю страну розовые
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    NewLife
    1726827603
    Заразилась от гыгышников)
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