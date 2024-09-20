Зарема заявила о дисфункции одного из блоков «Спартака»

Супруга бывшего президента и генерального директора «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова спортивного директора клуба Томаша Амарала.

Ранее португалец заявил: «Я никогда не обещал титулов, но этот состав готов побеждать в каждой игре».

«Дежурные фразы кидал Амарал о том, что «Спартак» должен бороться только за первое место, преклонение перед эмблемой. Можно хоть 1000 раз поцеловать ромбик, но если спортивный директор видит результаты медосмотра Жозе, толщину жировой прослойки, а потом ставит свою подпись, то все слова – это пыль.

И где во всей истории с Вилли-Пухом генеральный директор? И мегапрофессиональный, пропитанный корпоративной культурой трансферный комитет? Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке» уже третий год, а приезжают мевли, бальде, довбни и жозе. Полная футбольная дисфункция спортивного блока.

И Соболев прав – с этим менеджментом «Спартаку» не стать чемпионом. Лучше играть под свист трибун с обеих сторон, чем терпеть, что твой спортивный – это Амарал, а генеральный Малышев», – сказала Салихова.