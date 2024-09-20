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    Названо условие для сноса стадиона «МЮ»

    Если в «Манчестер Юнайтед» примут решение строить новый стадион, а не реконструировать старый, то «Олд Траффорд» снесут, сообщает Daily Mail.

    Изначально планировалось передать эту арену женской и молодежным командам «МЮ», сократив при этом ее вместимость. Однако в клубе решили, что такой план слишком сложен, а реализация проекта обошлась бы в сотни миллионов фунтов.

    В то же время «Манчестер Юнайтед» создаст фокус-группу по наследию, чтобы убедиться, что исторические элементы стадиона «Олд Траффорд» будут сохранены.

    • Ранее сообщалось, что «МЮ» рассматривает возможность строительства нового стадиона на 100 000 зрителей за 2 миллиарда фунтов.
    • Сейчас «Олд Траффорд» способен принять 74 310 зрителей, в последний раз арену существенно обновляли в 2006 году.

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    Источник: Daily Mail

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    20.09.2024 11:01
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    Комментарии (1)
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    Sedoi_Goblin
    1726916476
    Снести "Олд Траффорд" в плане футбольной истории, это как снести пирамиды в Гизе в плане мировой истории..
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