Названо условие для сноса стадиона «МЮ»

Если в «Манчестер Юнайтед» примут решение строить новый стадион, а не реконструировать старый, то «Олд Траффорд» снесут, сообщает Daily Mail.

Изначально планировалось передать эту арену женской и молодежным командам «МЮ», сократив при этом ее вместимость. Однако в клубе решили, что такой план слишком сложен, а реализация проекта обошлась бы в сотни миллионов фунтов.

В то же время «Манчестер Юнайтед» создаст фокус-группу по наследию, чтобы убедиться, что исторические элементы стадиона «Олд Траффорд» будут сохранены.