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    • Спортивный директор «Спартака» рассказал о сорвавшемся переходе Кордобы

    Спортивный директор «Спартака» рассказал о сорвавшемся переходе Кордобы

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал подтвердил, что клуб вел переговоры о трансфере Джона Кордобы из «Краснодара».

    «Спартак» делал запрос по Кордобе. «Краснодар» выдвинул свои запросы, игрок – свои. В итоге, решили не продолжать переговоры.

    Обмен Соболева на Кордобу? Люди об этом говорили, но ничего конкретного не было», – сказал Амарал.

    • «Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.
    • С тех пор он забил 46 голов и сделал 22 ассиста в 92 матчах.
    • Контракт форварда истекает следующим летом.

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    Источник: Sport24

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    20.09.2024 00:12
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