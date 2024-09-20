Спортивный директор «Спартака» рассказал о сорвавшемся переходе Кордобы

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал подтвердил, что клуб вел переговоры о трансфере Джона Кордобы из «Краснодара».

«Спартак» делал запрос по Кордобе. «Краснодар» выдвинул свои запросы, игрок – свои. В итоге, решили не продолжать переговоры.

Обмен Соболева на Кордобу? Люди об этом говорили, но ничего конкретного не было», – сказал Амарал.