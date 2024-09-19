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    • Спортивный директор «Спартака» объяснил, почему команда стала лучше без Соболева

    Спортивный директор «Спартака» объяснил, почему команда стала лучше без Соболева

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал раскрыл подробности ухода Александра Соболева в «Зенит».

    «Спартак» стал лучше без Соболева. В этом клубе нужны люди, которые хотят биться за «Спартак». Соболев этого не хотел. Он об этом напрямую сказал мне и тренеру после «Оренбурга».

    В январе мне Соболев не говорил, что хочет уйти. Его мнение постоянно менялось. Когда мы общались втроем (я, Станкович и Соболев), он сказал, что не видит мотивации в «Спартаке» и возможности стать чемпионом», – рассказал Амарал.

    • «Спартак» продал Соболева за 10 млн евро.
    • За московскую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    19.09.2024 23:44
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ivany4
    1726781605
    Амарал, не наступай Миллеру на проблему.)) А тебе спасибо, неликвид удачно впарил!)) Все видят, что Спартак играет без лентяев лучше, правда пока не стабильно.))
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    7:1
    1726801776
    получается, дельфин смачно макнул рылов в деревенский сортир? гы-гы!
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    Константин-Шапкин-google
    1726808249
    За бревно ещё и денег взяли. Это нормально
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