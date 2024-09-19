Спортивный директор «Спартака» объяснил, почему команда стала лучше без Соболева

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал раскрыл подробности ухода Александра Соболева в «Зенит».
«Спартак» стал лучше без Соболева. В этом клубе нужны люди, которые хотят биться за «Спартак». Соболев этого не хотел. Он об этом напрямую сказал мне и тренеру после «Оренбурга».
В январе мне Соболев не говорил, что хочет уйти. Его мнение постоянно менялось. Когда мы общались втроем (я, Станкович и Соболев), он сказал, что не видит мотивации в «Спартаке» и возможности стать чемпионом», – рассказал Амарал.
- «Спартак» продал Соболева за 10 млн евро.
- За московскую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.