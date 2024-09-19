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    • Сперцян прокомментировал несостоявшийся переход Кордобы из «Краснодара» в «Спартак»

    Сперцян прокомментировал несостоявшийся переход Кордобы из «Краснодара» в «Спартак»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о сорвавшемся трансфере своего одноклубника Джона Кордобы в «Спартак».

    – Кордоба – капитан: это ответ на ситуацию что он мог уйти в «Спартак»? Или как поддержка игроку.

    – Нет. Изначально он был одним из вице-капитанов.

    – Вы как реагировали на историю с его возможным уходом в «Спартак»? Спрашивали об этом?

    – Мы разговаривали, но он сразу дал понять, что нет (не уйдет). Что он останется.

    – Но переходы – дело очень тайное. Мог он не все сказать.

    – Нет. У нас очень хорошие отношения. Он бы меня не обманул.

    • «Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.
    • С тех пор он забил 46 голов и сделал 22 ассиста в 92 матчах.
    • Контракт форварда истекает следующим летом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.09.2024 19:30
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    Комментарии (3)
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    7:1
    1726763984
    не захотел быть дезеувом! тем более, ему наверняка показали, как не_гров посвящают в спартачи! то самое, из бани, когда глушаков парил промеса! "ну нахер", подумал кордоба)
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    Тинез Розоп
    1726768446
    Ээ Эдик. Откроем тебе страшную тайну - где бабки , там всегда обман....
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