Сперцян прокомментировал несостоявшийся переход Кордобы из «Краснодара» в «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о сорвавшемся трансфере своего одноклубника Джона Кордобы в «Спартак».
– Кордоба – капитан: это ответ на ситуацию что он мог уйти в «Спартак»? Или как поддержка игроку.
– Нет. Изначально он был одним из вице-капитанов.
– Вы как реагировали на историю с его возможным уходом в «Спартак»? Спрашивали об этом?
– Мы разговаривали, но он сразу дал понять, что нет (не уйдет). Что он останется.
– Но переходы – дело очень тайное. Мог он не все сказать.
– Нет. У нас очень хорошие отношения. Он бы меня не обманул.
- «Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.
- С тех пор он забил 46 голов и сделал 22 ассиста в 92 матчах.
- Контракт форварда истекает следующим летом.