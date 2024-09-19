Сперцян прокомментировал несостоявшийся переход Кордобы из «Краснодара» в «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о сорвавшемся трансфере своего одноклубника Джона Кордобы в «Спартак».

– Кордоба – капитан: это ответ на ситуацию что он мог уйти в «Спартак»? Или как поддержка игроку.

– Нет. Изначально он был одним из вице-капитанов.

– Вы как реагировали на историю с его возможным уходом в «Спартак»? Спрашивали об этом?

– Мы разговаривали, но он сразу дал понять, что нет (не уйдет). Что он останется.

– Но переходы – дело очень тайное. Мог он не все сказать.

– Нет. У нас очень хорошие отношения. Он бы меня не обманул.