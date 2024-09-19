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    Арустамян назвал главную проблему «Спартака»

    Журналист Нобель Арустамян сформулировал, в чем проблема нынешнего «Спартака».

    – У «Спартака» с уходом Соболева фактически нет замены Угальде.

    – Они же купили Виллиана Жозе, просто пока он толком не играет. Это большой вопрос для «Спартака». Есть еще Николсон, правильно? Если директор смотрит на состав, он видит, что нападающие имеются.

    Думаю, по меркам «Спартака» у Николсона немаленькая зарплата. Настоять на покупке четвертого форварда не так просто. Да, они хотели Кордобу, но больше таких мощных вариантов не было.

    Проблема «Спартака» в том, что ему надо избавиться от тех, кто не нужен. В клубе решили, что могут отпустить Соболева и это не станет проблемой, – отпустили. Думаю, то же самое могут сказать про Николсона.

    Наверное, с удовольствием отпустили бы и его, но вариантов было немного. Купили Виллиана Жозе. Не знаю, может, трансфер в итоге будет удачный, но пока бразилец толком не играет. Поэтому я бы не сказал, что «Спартак» забыл про нападающих.

    – Виллиан Жозе набирал физическую форму, теперь получил повреждение. Того же Гонду якобы предлагали Амаралу, но он выбрал Жозе.

    – Не знаю, насколько это правда, что предлагали Гонду и Жозе, а Амарал выбрал второго. Если брать цифры, известно, что бразилец стоит дешевле.

    Не знаем, какими были переговоры. Может, «Спартак» сначала ставил цель продать Соболева, а потом купить нападающего.

    • Жозе купили у «Бетиса» за 2 млн евро.
    • У форварда нет голевых действий в 6 матчах нового сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2024 18:06
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    партизан84
    1726759208
    Проблема Спартака в отсутствии встроенной системы руководства. Отсутствие внятного руководителя, постоянные перемены администрации, тренеров, вечная стройка.
    Ответить
    ivany4
    1726759485
    Этот то куда лезет со своими выводами?! Он двух слов в микрофон сказать толком не может, а берется судить о том, чего не знает.))
    Ответить
    Спартачище
    1726760641
    Никому не интересно советовать что-либо провинциальным клупам типа болотного нац проекта А вот про великий Спартак с миллионами болельщиков все точно знают, как должно быть устроено)) В этом и есть проблема
    Ответить
    7:1
    1726761262
    главная проблема спортага - то, что они заявились не в транс-лигу, где только лгбт-шники играют. с какой надеждой селекционный отдел мазутных ожидал матч россии со сборной таиланда, уже приготовились половину их команды перевезти в тарасятник, но тайфун спутал все их розовые планы, даже заготовленные заранее стринги для новичков пришлось пока отложить) гы-гы!
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    Тинез Розоп
    1726761551
    Умяров! Вот главная проблема и загадка..
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    NewLife
    1726761607
    Пустое балабольство - то есть у синит-экспресса проблемы с контентом, поэтому печатают непонятный базар.
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    Легенда Газпрома
    1726762656
    Проблема в том, что в РФС все наши сидят, поэтому Зенит всех обыграет. Сам не справится, судей зарядим. Я кормлю всяких бразил, а в РФ футбол деградирует, но мне пох
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    alefreddy
    1726763437
    одни эксперты однако
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    subbotaspartak
    1726763457
    И чё он назвал? Скользский ара...
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    Зеркальный
    1726765540
    Проблема у розовых клоунов одна - чАмпионы на словах. Кто только эту секту не опускал, в любом турнире свинарник позорища не мог избежать
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