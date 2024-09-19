Петржела сказал, как выступил бы «Зенит» в Лиге чемпионов при новом формате

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургский клуб не попал бы в плей-офф Лиги чемпионов по итогам общего этапа.
«Зенит» не был бы самым слабым клубом в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В новом формате турнира есть клубы, которые слабее «Зенита». Но сине-бело-голубые все равно вряд ли бы смогли выйти в плей-офф», – сказал Петржела.
- В сезоне-2024/25 в общем формате Лиги чемпионов играют 36 команд. Первая восьмерка напрямую попадет в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е сыграют стыковые матчи.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.