Петржела сказал, как выступил бы «Зенит» в Лиге чемпионов при новом формате

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургский клуб не попал бы в плей-офф Лиги чемпионов по итогам общего этапа.

«Зенит» не был бы самым слабым клубом в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В новом формате турнира есть клубы, которые слабее «Зенита». Но сине-бело-голубые все равно вряд ли бы смогли выйти в плей-офф», – сказал Петржела.