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    • Петржела сказал, как выступил бы «Зенит» в Лиге чемпионов при новом формате

    Петржела сказал, как выступил бы «Зенит» в Лиге чемпионов при новом формате

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургский клуб не попал бы в плей-офф Лиги чемпионов по итогам общего этапа.

    «Зенит» не был бы самым слабым клубом в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В новом формате турнира есть клубы, которые слабее «Зенита». Но сине-бело-голубые все равно вряд ли бы смогли выйти в плей-офф», – сказал Петржела.

    • В сезоне-2024/25 в общем формате Лиги чемпионов играют 36 команд. Первая восьмерка напрямую попадет в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е сыграют стыковые матчи.
    • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.09.2024 17:18
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    Комментарии (5)
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    Номэд
    1726756097
    Как обычно (что равносильно - обосрался бы), четвёртое место в средненькой группе.
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    subbotaspartak
    1726758036
    Предсказатели хреновы..
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    Скай
    1726760829
    БЗдинито заняло бы как всегда Последнее место в группе и домой, в мусорный бак.
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    Garrincha58
    1726898678
    В ЛЧ и в ЛЕ нашим командам делать нечего, а вот ЛК это наш турнир, там кто-нибудь из наших может быть и дошёл бы скажем до полуфинала
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