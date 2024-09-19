Глушенков оценил шансы попасть в европейский клуб из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал возможность своего трансфера в европейскую команду.
– Ты уйдешь из «Зенита», только если за тебя предложат 30 миллионов евро?
– Да.
– Понимаешь, что после перехода шансов уехать в Европу стало намного меньше?
– Господи, там таких футболистов покупают по 30 миллионов...
– У тебя есть отступные в контракте с «Зенитом»?
– Только для европейских клубов, по-моему.
– Слабо представляю, что придет «Барселона» и скажет, что за 30 миллионов берет Глушенкова.
– Сафонова же за 20 купили? На данный момент больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе.
- В этом сезоне 25-летний Глушенков в 7 матчах за «Зенит» забил 9 голов и отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.