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    • Глушенков оценил шансы попасть в европейский клуб из «Зенита»

    Глушенков оценил шансы попасть в европейский клуб из «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал возможность своего трансфера в европейскую команду.

    – Ты уйдешь из «Зенита», только если за тебя предложат 30 миллионов евро?

    – Да.

    – Понимаешь, что после перехода шансов уехать в Европу стало намного меньше?

    – Господи, там таких футболистов покупают по 30 миллионов...

    – У тебя есть отступные в контракте с «Зенитом»?

    – Только для европейских клубов, по-моему.

    – Слабо представляю, что придет «Барселона» и скажет, что за 30 миллионов берет Глушенкова.

    – Сафонова же за 20 купили? На данный момент больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе.

    • В этом сезоне 25-летний Глушенков в 7 матчах за «Зенит» забил 9 голов и отдал 1 передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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    19.09.2024 14:30
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    Комментарии (11)
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    anatolich72
    1726747832
    Сгниёт он в зеньке. Зенит могильщик россиян.
    Ответить
    MazaiNN
    1726748339
    ЛилльЕет мечту..
    Ответить
    FRZZ
    1726748993
    Вот, что делает пиар с людьми, рано зазвездился.
    Ответить
    The only one
    1726750083
    Ему уже и Зенит пофиг глубоко. Пора остудить воспалённый мозг в Зените-2
    Ответить
    subbotaspartak
    1726752237
    – Понимаешь, что после перехода шансов уехать в Европу стало намного меньше? – Господи, там таких футболистов покупают по 30 миллионов....... Это каких таких?
    Ответить
    Хулиганин
    1726755814
    Судя по тому, что он несет, это не Соболь бомба замедленного действия.
    Ответить
    Легенда Газпрома
    1726758508
    Никому не продам Бразилам каждый год Х2 делаю зп и этому накидаю
    Ответить
    смолов федор
    1726765478
    Глушенков заиграет в любом клубе мира
    Ответить
    ZENIT-59
    1726809052
    Глушенков- парень с головой , трезво рассуждает о своих возможностях- говорит не о грандах, а о скромном французском клубе Мыслит на перспективу что правильно для амбициозного футболиста
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    Oldtrafford83
    1726809943
    Максимум с Лилей, а не в Лилле)
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