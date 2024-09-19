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    • Глушенков назвал причину, из-за которой сомневался в переходе в «Зенит»

    Глушенков назвал причину, из-за которой сомневался в переходе в «Зенит»

    Нападающий Максим Глушенков прокомментировал свой трансфер из «Локомотива» в «Зенит».

    – В начале лета, когда ты еще только уходил из «Локомотива», были разговоры, что ты сомневался в правильности переезда в «Зенит», зная историю других российских футболистов, что все обычно заканчивается скамейкой запасных. Такое было?

    – Был какой-то момент, сидел в голове, но после обсуждений с руководством «Локомотива», и с Пашей [агентом Павлом Андреевым], и с родителями, принял решение, что надо переходить, потому что это совсем другой уровень.

    – А кто отговаривал от перехода?

    – Никто. Я, наверное, сам себя.

    – Именно из-за истории, что русские играют не очень регулярно?

    – Ну да, больше не было причин. После неплохого сезона в «Локомотиве» сначала было желание остаться. Когда агент только сказал, что есть предложение, я такой: «Блин». Хочется, но колется, как говорится. Принял решение и не пожалел.

    • В этом сезоне 25-летний Глушенков в 7 матчах за «Зенит» забил 9 голов и отдал 1 передачу.
    • По данным Transfermarkt, петербургский клуб заплатил за трансфер футболиста 6,3 миллиона евро.

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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    19.09.2024 13:18
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    Комментарии (5)
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    7:1
    1726741716
    после "совета в филях" венделы, барриосы, клаудиньи сообщили полководцу, что вот этот парень из локо лишним не будет. мы же им проиграли в прошлом сезоне аж дважды - они запомнили, из-за кого. а когда выяснилось, что отступные просто смехотворные для игрока такого уровня - паззл и сложился. мои поздравления грамотному руководству локомотива) при смородской такой херни не было бы))
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    DOCTOR PENALTY
    1726745413
    Был такой момент..., и он ещё будет. ((( *
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    Спартачище
    1726759828
    Испоганил карьеру болотной грязью, ну и поделом такому олигофрену
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    alefreddy
    1726763009
    деньги и только деньги ничего другого
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    Anton-Spatar-vkontakte
    1726904227
    Другой уровень? Очень смешно
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