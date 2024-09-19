Глушенков назвал причину, из-за которой сомневался в переходе в «Зенит»

Нападающий Максим Глушенков прокомментировал свой трансфер из «Локомотива» в «Зенит».

– В начале лета, когда ты еще только уходил из «Локомотива», были разговоры, что ты сомневался в правильности переезда в «Зенит», зная историю других российских футболистов, что все обычно заканчивается скамейкой запасных. Такое было?

– Был какой-то момент, сидел в голове, но после обсуждений с руководством «Локомотива», и с Пашей [агентом Павлом Андреевым], и с родителями, принял решение, что надо переходить, потому что это совсем другой уровень.

– А кто отговаривал от перехода?

– Никто. Я, наверное, сам себя.

– Именно из-за истории, что русские играют не очень регулярно?

– Ну да, больше не было причин. После неплохого сезона в «Локомотиве» сначала было желание остаться. Когда агент только сказал, что есть предложение, я такой: «Блин». Хочется, но колется, как говорится. Принял решение и не пожалел.