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    • Руководство «Баварии» выступило против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма

    Руководство «Баварии» выступило против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма

    Президент «Баварии» Герберт Хайнер и почетный президент Ули Хенесс подписали петицию против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма.

    «ФК «Бавария» выступает за космополитическое, толерантное общество – здесь нет места дискриминации любого рода.

    Подавать пример – это одно. Но самое главное – жить со своей позицией. Мы в «Баварии» хотим быть примером для подражания и показать, что разнообразие в спорте, как и в жизни в целом, обогащает», – сказал Хайнер.

    «Сдвиг вправо в Германии и во всей Европе меня очень беспокоит. Мы не должны стоять сложа руки и смотреть, как история повторяется. Поэтому для меня было важно еще раз выразить здесь нашу четкую позицию», – сказал Хенесс.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    19.09.2024 10:10
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