Руководство «Баварии» выступило против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма

Президент «Баварии» Герберт Хайнер и почетный президент Ули Хенесс подписали петицию против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма.

«ФК «Бавария» выступает за космополитическое, толерантное общество – здесь нет места дискриминации любого рода.

Подавать пример – это одно. Но самое главное – жить со своей позицией. Мы в «Баварии» хотим быть примером для подражания и показать, что разнообразие в спорте, как и в жизни в целом, обогащает», – сказал Хайнер.

«Сдвиг вправо в Германии и во всей Европе меня очень беспокоит. Мы не должны стоять сложа руки и смотреть, как история повторяется. Поэтому для меня было важно еще раз выразить здесь нашу четкую позицию», – сказал Хенесс.