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    Глушенков высказал отношение к психологам

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков выразил отношение к депрессии и психологам.

    – У тебя есть партнер по «Зениту», Сергей Волков. Он обращается к психологу… Обращался. Ты понимаешь его?

    – Ну, его нет. Я вообще не понимаю людей, которые к психологу ходят, если честно.

    – Почему?

    – Это странно. Тебя слушает человек, вообще тебе не знакомый, дает тебе какие-то там напутствия или советы. И причем у каждого психолога есть же свой психолог, правильно? Ну значит, у психолога что-то тоже как будто бы с головой не в порядке.

    – Нет, смотри. Я так же думал, как ты. Вот как я могу человеку рассказать свой внутренний мир, это невозможно, я не могу никому о нем рассказать, кроме себя. Ну поверь, я два раза общался с психологом и это очень сильно помогает. Ты по крайней мере можешь проговорить, это не бесполезная штука, они могут помочь.

    – Может быть. Но точно так же, как и в депрессию, я в это не верю.

    • В этом сезоне 25-летний Глушенков в 7 матчах забил 9 голов и отдал 1 передачу.
    • Сейчас он является лучшим бомбардиром чемпионата России-2024/25 с 7 мячами.

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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    19.09.2024 08:47
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1726725541
    Максим, браво! Зенит за копейки купил и лучшего футболиста в России и просто разумного человека!
    Ответить
    The only one
    1726725596
    Негоже цезарю по психологам ходить, ещё не время... Вот Наполеоном станет...
    Ответить
    САДЫЧОК
    1726726171
    Ниже плинтуса у этого деятеля отношение к сборной ! Ну и традиционно нет в голове мозгов.
    Ответить
    Цугундeр
    1726729251
    Редкая у парня уверенность в себе, с толикой цинизма к окружающей действительности. Довольно необычно для наших еnfant terrible из РПЛ..
    Ответить
    Fju-2
    1726740238
    Одна из самых полезных профессий - это зоопсихолог. Если бы не эти ребята, то белокаменная уже давно сгорела.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1726740488
    Жму руку, Макс. А вот кому полезно сходить к психологу, так это Абаскалю. ***
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    subbotaspartak
    1726753050
    Но точно так же, как и в депрессию, я в это не верю...... Посидишь на скамейке - познакомишься...
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    DMитрий
    1726766967
    Рассуждать на данную тему, это как переливать воду из одного стакана в другой. Тут каждому своё, кто-то к этим вот сопли несёт, а кто-то в церковь просмаркаться. Но главное не увлекаться, а то можно на эту иголочку плотно подсесть. И тогда будишь ты постоянным клиентом что в первом случае, что во втором, как к игровому автомату ходить с купюрой в руке. Совет можно дать один, - "воспитывать характер"
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