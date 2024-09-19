Бубнов проанализировал матч ЦСКА – «Краснодар»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура группы C Кубка России ЦСКА – «Краснодар» (2:0).

«Никакого принципиального значения в Кубке для команд эта игра не имела, тем не менее соперники подошли к ней с разным настроем. «Краснодар» решил сыграть вполсилы, ЦСКА был куда более мотивирован после ряда неудач.

Вообще большего ждал от матча и в первую очередь от краснодарцев. Если у армейцев были видны страсть, желание, то гости уж очень расслабленными выглядели на поле. Настрой «Краснодара» мне совершенно не понравился. Так вальяжно играть, будто против тебя действует соперник ниже классом.

Да, наверху турнирной таблицы находятся, да, дважды в сезоне обыграли ЦСКА. Но классом вы не выше соперника, по крайней мере, не настолько, чтобы так расслабленно играть! И ведь почти всех лидеров на поле Мусаев выпустил за матч, только Са не выходил и Агкацев в воротах отсутствовал.

Повлияло ли на «Краснодар» отсутствие серьезных задач в игре? Может так и рассуждали, что проиграем, всe равно останемся на первом месте, а с остальными соперниками по квартету уж точно разберемся. Может силы экономили для следующего тура чемпионата, будто на товарищеский матч вышли. Но если они с «Акроном» так играть будут, то могут запросто погореть. За всю встречу ни одного момента не создали!

А вот у ЦСКА настрой понравился. Два забили, при этом еще имели опасные подходы, создавали остроту. Понравился Кисляк, который весь матч отыграл и выглядел хорошо, гол забил. Разыграли в этой атаке здорово, но при безобразной игре обороны «Краснодара». Против ЦСКА так играть нельзя, нужны совершенно другие скорости, другой настрой», – написал Бубнов.