Генич высказался о несостоявшемся переходе Кордобы из «Краснодара» в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о сорвавшемся трансфере форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак».

«Для «Краснодара» сумма в 15 миллионов [евро] это было бы блеск. Но за 5 млн евро в год (контракт) 31-летнего парня, без еврокубков…

Но это не те деньги, которых не то что бы достоин Кордоба – он поедет в Саудовскую Аравию и получит свои 5, если не 10 млн. Но для России 5 млн евро в год, когда в «Спартаке» самый высокооплачиваемый получает 2,5 в год – многовато.

Если бы 4 млн, 3,8 – нормально. У него сейчас в «Краснодаре» 3,4-3,5. Но если в 31 год подписываешь контракт, надо играть по-крупному, по максимуму, тут Кордоба с агентом правы.

Но они попробовали, пощупали – не прокатило. Подумали, что если «Спартак» так заинтересован, давай 5 им бахнем.

Но в «Спартаке» умеют деньги считать – видимо, свели дебет с кредитом и посчитали, что 15 млн за год до окончания контракта и 5 в год много. Хотя трансфер был бы топовый абсолютно», – сказал Генич.

«Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.

С тех пор он забил 46 голов и сделал 22 ассиста в 92 матчах.

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