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    • Генич высказался о несостоявшемся переходе Кордобы из «Краснодара» в «Спартак»

    Генич высказался о несостоявшемся переходе Кордобы из «Краснодара» в «Спартак»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о сорвавшемся трансфере форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак».

    «Для «Краснодара» сумма в 15 миллионов [евро] это было бы блеск. Но за 5 млн евро в год (контракт) 31-летнего парня, без еврокубков…

    Но это не те деньги, которых не то что бы достоин Кордоба – он поедет в Саудовскую Аравию и получит свои 5, если не 10 млн. Но для России 5 млн евро в год, когда в «Спартаке» самый высокооплачиваемый получает 2,5 в год – многовато.

    Если бы 4 млн, 3,8 – нормально. У него сейчас в «Краснодаре» 3,4-3,5. Но если в 31 год подписываешь контракт, надо играть по-крупному, по максимуму, тут Кордоба с агентом правы.

    Но они попробовали, пощупали – не прокатило. Подумали, что если «Спартак» так заинтересован, давай 5 им бахнем.

    Но в «Спартаке» умеют деньги считать – видимо, свели дебет с кредитом и посчитали, что 15 млн за год до окончания контракта и 5 в год много. Хотя трансфер был бы топовый абсолютно», – сказал Генич.

    • «Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.
    • С тех пор он забил 46 голов и сделал 22 ассиста в 92 матчах.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.09.2024 18:47
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    Комментарии (11)
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    Cleaner
    1726675625
    Ну не хочет Спартак со своего ПРИВЫЧНОГО ДЕСЯТОГО МЕСТА в чемпионате уходить. Потому и отказался от игрока, который мог бы принести Спартаку ЧЕМПИОНСТВО! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    subbotaspartak
    1726678240
    И чем бы он усилил... такие там есть...
    Ответить
    Зеркальный
    1726678543
    Свинарня умеет считать деньги? Да да, на тренеров, агентов, нелеквид. Просто Джон решил если уж и позориться с розовыми, то за нормальную сумму
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    Скай
    1726681215
    Денежки токмо бом жац кая голубятня не считает.
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    WE ARE FOR PETER
    1726684129
    Спам считать не умеет,взяли толстого по дешёвке и сидит,а сколько таких было !?
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    zigbert
    1726727198
    Ну и правильно сделали что не взяли. Зарплату просит приличную но неизвестно как бы он заиграл в Спартаке.
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