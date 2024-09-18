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    • Победитель Евровидения выступит перед матчем «Зенит» – «Факел»

    Победитель Евровидения выступит перед матчем «Зенит» – «Факел»

    «Зенит» анонсировал музыкальную программу перед домашней игрой 9-го тура РПЛ против «Факела».

    На «Газпром Арене» выступит певец Дима Билан, выигрывавший Евровидение в 2008 году.

    «Перед матчем пройдет выступление одного из главных артистов российской эстрады, неподражаемого Димы Билана. Певец исполнит композиции из актуального репертуара и легендарные хиты, знакомые каждому», – говорится в публикации петербургского клуба.

    • «Зенит» примет «Факел» в субботу, 21 сентября.
    • Начало – в 16:30 мск.
    • Команды идут в таблице РПЛ на первом и предпоследнем местах соответственно.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    18.09.2024 17:31
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    Комментарии (19)
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    bset
    1726670328
    Из заголовка подумал, что на Баклан Арену пригласили выступить Кончиту)
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    Semenycch
    1726670585
    Факел сейчас еле ползает и если бегать не начнет, то следующий сезон начнет в 1 лиге. Много зрителей на матч Зенита с этим клубом навряд ли придет. Ну и зачем нужен этот Билан?
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    Цугундeр
    1726671211
    А можно "главный и неподражаемый" актуально в метро попоёт ? Лучше на Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Щукинская» и «Тушинская». Там , как-то, с поклонниками получше ..)
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    Bez Imeni
    1726671260
    Факел должен играть в пердиве а не Билана слушать
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    MazaiNN
    1726672574
    Хотел быстро пошутить но не смог вспомнить ни фига из ,,актуального,, да и из не актуального репертуара ,,неподражаемого,, артиста.. Глянул в Википедии и все равно не вспомнил.
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    The only one
    1726673510
    "Главный и неподражаемый"... Ну у вас и вкусы граждане из телеграм-канала «Зенита»
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    Номэд
    1726675940
    Первым делом пришла мысль о кончите. Которая вурдс. Как раз компания среди педров, гонду и соболя кондома.
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    Легенда Газпрома
    1726686182
    На матч с воронежем придется платить 1000 руб. фанатам а не 500 как обычно Совсем не хотят приходить на матч с аутсайдером
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    DMитрий
    1726694392
    Люди должны приходить на стадион ради футбола и быть мотивированы игрой команды. Данные наркотные е.б.л.а.н.ы зачем там? Зачем вообще вся эта чепушня перед игрой? Я наблюдал за народом, 80-85% вообще по херу кто там квакает, сидят вылупившись, потому что-то происходит. Раньше хоть живые выступления в подтребунке разных рок-коллективов были, известных и не очень, но точно более эмоциональные. А ещё лучше бы, потратили эти деньги на организацию прохода на стадион. Входов настроили до хрена, а половина не работает или работает очень медленно. Стоишь как мудак в очереди на вход по 30 минут. Хорошо если без дождя или снега.
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    Sergey-Martinov-yandex
    1726814006
    Пригласить победителя среди дырявых, это сильно.
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