Победитель Евровидения выступит перед матчем «Зенит» – «Факел»

«Зенит» анонсировал музыкальную программу перед домашней игрой 9-го тура РПЛ против «Факела».

На «Газпром Арене» выступит певец Дима Билан, выигрывавший Евровидение в 2008 году.

«Перед матчем пройдет выступление одного из главных артистов российской эстрады, неподражаемого Димы Билана. Певец исполнит композиции из актуального репертуара и легендарные хиты, знакомые каждому», – говорится в публикации петербургского клуба.

«Зенит» примет «Факел» в субботу, 21 сентября.

Начало – в 16:30 мск.

Команды идут в таблице РПЛ на первом и предпоследнем местах соответственно.

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!