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    • Мостовой назвал условие, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ

    Мостовой назвал условие, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ

    Александр Мостовой порассуждал о важности иностранных футболистов в составах клубов РПЛ.

    «До сих пор помню историю с «Краснодаром»: свои воспитанники, 11 доморощенных игроков в стартовом составе.

    Ну, какие воспитанники? Может пройти одна-две игры с воспитанниками, но если вы хотите добиваться результата...

    Правда, если молодые ребята будут на уровне Джона Кордобы, то да, не спорю. Но ведь такого не может быть.

    Недавно вот играли «Краснодар» и «Динамо». В одной команде девять иностранцев, в другой – девять с половиной, я так назову (смеeтся).

    Поэтому эти клубы и идут так высоко: одни на втором месте, а другие на третьем. Вы уберите из «Зенита» 10 иностранцев. Думаете, будут петербуржцы на первом месте? Нет, конечно!

    В «Крыльях» похожая ситуация, мы просто этого не замечаем, так как следим за топ-клубами. Для меня всегда в футбол играет не паспорт, а футболист. Если игрок сильнее, значит, он будет на поле. Конкуренция же всегда есть.

    Мы в своe время, будучи русскими, почему-то играли лучшие роли в европейских чемпионатах. И в наше время всего три иностранца могло играть, а не восемь или девять. Примеры-то простые.

    А сейчас, раз играют легионеры, получается, они сильнее. Тренер же не враг себе, правильно? Поэтому так и получается», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» 6 раз подряд стал чемпионом России.
    • В новом сезоне РПЛ петербуржцы лидируют с 20 очками в 8 турах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2024 14:28
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    Комментарии (2)
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    TOMSON
    1726672866
    Удивительное дело. Когда были ЕК давили этим лимитом. Как только ЕК не стало и появилось время воспитывать своих, ввели мягкий лимит. В чем логика мне не понятно. Но одно точно. Уберем лимит и в РПЛ Русских игроков не будет.
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    Gogy65
    1726691327
    Чтобы Зенит не стал шампиньоном главным надо Мостового назначить. Он накомандует... Не Хуже Манчини..
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