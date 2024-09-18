Мостовой назвал условие, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ

Александр Мостовой порассуждал о важности иностранных футболистов в составах клубов РПЛ.

«До сих пор помню историю с «Краснодаром»: свои воспитанники, 11 доморощенных игроков в стартовом составе.

Ну, какие воспитанники? Может пройти одна-две игры с воспитанниками, но если вы хотите добиваться результата...

Правда, если молодые ребята будут на уровне Джона Кордобы, то да, не спорю. Но ведь такого не может быть.

Недавно вот играли «Краснодар» и «Динамо». В одной команде девять иностранцев, в другой – девять с половиной, я так назову (смеeтся).

Поэтому эти клубы и идут так высоко: одни на втором месте, а другие на третьем. Вы уберите из «Зенита» 10 иностранцев. Думаете, будут петербуржцы на первом месте? Нет, конечно!

В «Крыльях» похожая ситуация, мы просто этого не замечаем, так как следим за топ-клубами. Для меня всегда в футбол играет не паспорт, а футболист. Если игрок сильнее, значит, он будет на поле. Конкуренция же всегда есть.

Мы в своe время, будучи русскими, почему-то играли лучшие роли в европейских чемпионатах. И в наше время всего три иностранца могло играть, а не восемь или девять. Примеры-то простые.

А сейчас, раз играют легионеры, получается, они сильнее. Тренер же не враг себе, правильно? Поэтому так и получается», – сказал Мостовой.

«Зенит» 6 раз подряд стал чемпионом России.

В новом сезоне РПЛ петербуржцы лидируют с 20 очками в 8 турах.

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