Канчельскис оценил шансы «Зенита» на чемпионство в процентах

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» на дистанции сильнее всех в РПЛ. Тут и состав, и фактор Семака, который уже давно в клубе и знает, как подводить команду в лучшей форме к самым главным матчам сезона. «Зенит» опять подразнит «Краснодар» и другие клубы, но в итоге заберет титул с вероятность 99%», – сказал Канчельскис.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 8 туров с 20 очками. «Краснодар» и «Локомотив» отстают от петербуржцев на 2 очка.

«Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России.

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