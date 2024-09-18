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    • Канчельскис оценил шансы «Зенита» на чемпионство в процентах

    Канчельскис оценил шансы «Зенита» на чемпионство в процентах

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Зенит» на дистанции сильнее всех в РПЛ. Тут и состав, и фактор Семака, который уже давно в клубе и знает, как подводить команду в лучшей форме к самым главным матчам сезона. «Зенит» опять подразнит «Краснодар» и другие клубы, но в итоге заберет титул с вероятность 99%», – сказал Канчельскис.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 8 туров с 20 очками. «Краснодар» и «Локомотив» отстают от петербуржцев на 2 очка.
    • «Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.09.2024 13:28
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