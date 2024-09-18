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    Испанский судья рассказал о «допинге» «Реала»

    Почетный судья Верховного суда Испании 88-летний Хосе Антонио Мартин Паллин считает, что «Реал» не соблюдает правила финансового фэйр-плей и рискует столкнуться с претензиями со стороны УЕФА.

    «Реал» принимает допинг в виде государственных денег. Это связано с автостоянками и деятельностью, которая не является футбольной или спортивной. Могут быть проблемы с УЕФА», – считает Паллин.

    Также он назвал шум на стадионе «Сантьяго Бернабеу» преступлением против окружающей среды. При этом, по его словам, обеспечить звукоизоляцию арены невозможно технически.

    Дочерняя компания «Реала» Real Madrid Estadio заключила сделку по управлению подземными автостоянками, связанными с домашним стадионом мадридцев. Планируется вложить в их строительство 6 миллионов евро, при этом часть работ может быть оплачена муниципалитетом.

    Затем их собираются сдать в аренду компании на 40 лет с прогнозируемой прибылью более 500 миллионов евро за этот период.

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    Источник: Marca

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    18.09.2024 11:26
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    Комментарии (2)
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    Skull_Boy
    1726652805
    Где-то я у же такой распил видел, а точно на Баклан Арене
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    DeStar
    1726654370
    ну вот шум согласен. Такой стадион да в центре ,я был на стадике, и там прямо до домов через дорогу перейти) а по поводу парковок и прочего, а разве есть разница? если стадион и какие-то хоз здания принадлежат клубу официально, и они их сдают, это типа не доход клуба? участие игроков реала в рекламах условного шампуня за бабки это тоже не футбольная деятельность же) если это из стоянки и земля, и есть прибыль - все чисто ,или как это работает
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