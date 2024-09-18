Испанский судья рассказал о «допинге» «Реала»

Почетный судья Верховного суда Испании 88-летний Хосе Антонио Мартин Паллин считает, что «Реал» не соблюдает правила финансового фэйр-плей и рискует столкнуться с претензиями со стороны УЕФА.

«Реал» принимает допинг в виде государственных денег. Это связано с автостоянками и деятельностью, которая не является футбольной или спортивной. Могут быть проблемы с УЕФА», – считает Паллин.

Также он назвал шум на стадионе «Сантьяго Бернабеу» преступлением против окружающей среды. При этом, по его словам, обеспечить звукоизоляцию арены невозможно технически.

Дочерняя компания «Реала» Real Madrid Estadio заключила сделку по управлению подземными автостоянками, связанными с домашним стадионом мадридцев. Планируется вложить в их строительство 6 миллионов евро, при этом часть работ может быть оплачена муниципалитетом.

Затем их собираются сдать в аренду компании на 40 лет с прогнозируемой прибылью более 500 миллионов евро за этот период.

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