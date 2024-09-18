Кейн прокомментировал свой бомбардирский рекорд

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями от четырех голов, забитых им в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2).

Он стал лучшим бомбардиром в истории турнира среди англичан, опередив Уэйна Руни.

«Я впервые бил три пенальти в одном матче. Великолепные ощущения. Четыре мяча в одной игре! Важно вносить любой вклад в успехи команды. Я готов забивать любыми способами. Это был превосходный вечер.

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Я оставляю себе все мячи после хет-триков, ребятам может надоесть их подписывать, но продолжаю их получать. Мой сын Луис сейчас любит играть в футбол, ему всего три года. Я заберу мяч домой и положу рядом с его кроватью. Сын будет счастлив, когда проснется утром.

Мы вернулись с хорошей энергией. Мы были голодны. Вы сразу видели это в предсезонке с новым тренером. У каждого есть что-то, что нужно доказывать, и мы начали сезон именно так.

То, как тренер хочет, чтобы мы прессинговали и были интенсивны с мячом и без него, очень важно. Мы знаем, что можем доминировать над командами, используя те качества, которые у нас есть», – сказал Кейн.

Кейн реализовал три пенальти на 19-й, 73-й и 78-й минутах, а также забил с игры на 57-й.

На счету футболиста стало 33 мяча в истории Лиги чемпионов, у Руни – 30.

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