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    Кейн прокомментировал свой бомбардирский рекорд

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями от четырех голов, забитых им в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2).

    Он стал лучшим бомбардиром в истории турнира среди англичан, опередив Уэйна Руни.

    «Я впервые бил три пенальти в одном матче. Великолепные ощущения. Четыре мяча в одной игре! Важно вносить любой вклад в успехи команды. Я готов забивать любыми способами. Это был превосходный вечер.

    Если твоe имя стоит в одном ряду с Уэйном Руни, значит, ты преуспеваешь. Речь идeт об одном из величайших игроков Англии, одном из лучших в истории игры. Отличное достижение

    Я оставляю себе все мячи после хет-триков, ребятам может надоесть их подписывать, но продолжаю их получать. Мой сын Луис сейчас любит играть в футбол, ему всего три года. Я заберу мяч домой и положу рядом с его кроватью. Сын будет счастлив, когда проснется утром.

    Мы вернулись с хорошей энергией. Мы были голодны. Вы сразу видели это в предсезонке с новым тренером. У каждого есть что-то, что нужно доказывать, и мы начали сезон именно так.

    То, как тренер хочет, чтобы мы прессинговали и были интенсивны с мячом и без него, очень важно. Мы знаем, что можем доминировать над командами, используя те качества, которые у нас есть», – сказал Кейн.

    • Кейн реализовал три пенальти на 19-й, 73-й и 78-й минутах, а также забил с игры на 57-й.
    • На счету футболиста стало 33 мяча в истории Лиги чемпионов, у Руни – 30.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    18.09.2024 09:54
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1726645202
    Если бы ты, Кейн, забил четыре гола в игре с Реалом, ты был бы крут. А после игры с загребским Динамо лучше скромно промолчать!!!...(((
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