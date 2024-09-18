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    Кейн прокомментировал разгром загребского «Динамо»

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Динамо» Зг (9:2).

    «Отличная игра. Первый тайм был действительно хорош, мы воспользовались своими шансами. Во втором тайме начали не лучшим образом и проиграли несколько подборов. Нам нужно извлечь уроки из этого.

    Но реакция после этого была действительно хорошей. Здорово забивать столько голов. Сегодня нам сошло с рук неудачное начало второго тайма, но топ-соперники могут нас за это наказать», – сказал Кейн в интервью DAZN.

    • Кейн реализовал три пенальти на 19-й, 73-й и 78-й минутах, а также забил с игры на 57-й.
    • В начале второго тайма хорватский клуб забил два мяча подряд, уступая 0:3.
    • «Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, забившей 9 голов за игру.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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    18.09.2024 08:52
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    Комментарии (2)
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    alex1951
    1726640241
    Полагаю,что ,если поменять чемпиона Хорватии на чемпиона России с той же Баварией ,то результат был бы тот же.... Как говорится : Молодец против овец,а против молодца и сам овца)))
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    ScarlettOgusania
    1726640392
    когда забили 2 гола второму вратарю Баварии за 5 минут и счет стал 3:2, подумал, что наступил перелом в игре, но днище, даже загребское, сумело помножить на ноль достижение первых минут второго тайма, и пропустило еще 6 банок... надеюсь, Кейн с Баварией завоюет какой-то трофей))
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