Кейн прокомментировал разгром загребского «Динамо»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Динамо» Зг (9:2).

«Отличная игра. Первый тайм был действительно хорош, мы воспользовались своими шансами. Во втором тайме начали не лучшим образом и проиграли несколько подборов. Нам нужно извлечь уроки из этого.

Но реакция после этого была действительно хорошей. Здорово забивать столько голов. Сегодня нам сошло с рук неудачное начало второго тайма, но топ-соперники могут нас за это наказать», – сказал Кейн в интервью DAZN.

Кейн реализовал три пенальти на 19-й, 73-й и 78-й минутах, а также забил с игры на 57-й.

В начале второго тайма хорватский клуб забил два мяча подряд, уступая 0:3.

«Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, забившей 9 голов за игру.

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