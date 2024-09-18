Губерниев удивился длительности контрактов российских футболистов

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном отъезде российских футболистов в европейские команды.

«Недавно я познакомился с Игорем Дивеевым. Прекрасный молодой человек, тонкий и умный. Время идeт, а у него контракт с ЦСКА ещe на четыре года. Не понимаю, зачем игроки так надолго заключают контракты с клубами, если хотят уехать за рубеж? Можно же хотя бы заключать по схеме «1+1» или «2+2».

Они же связывают себя по рукам и ногам! Наверняка есть условия для европейских клубов, но если бы я был футболистом, я бы взял и уехал. Спортсмен должен соревноваться с лучшими. Мне всегда хотелось быть на одной площадке с лучшими артистами страны. И я это сделал», – сказал Губерниев.

Нынешний контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года.

В этом сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей, забил 5 голов.

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