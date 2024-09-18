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    • Губерниев удивился длительности контрактов российских футболистов

    Губерниев удивился длительности контрактов российских футболистов

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном отъезде российских футболистов в европейские команды.

    «Недавно я познакомился с Игорем Дивеевым. Прекрасный молодой человек, тонкий и умный. Время идeт, а у него контракт с ЦСКА ещe на четыре года. Не понимаю, зачем игроки так надолго заключают контракты с клубами, если хотят уехать за рубеж? Можно же хотя бы заключать по схеме «1+1» или «2+2».

    Они же связывают себя по рукам и ногам! Наверняка есть условия для европейских клубов, но если бы я был футболистом, я бы взял и уехал. Спортсмен должен соревноваться с лучшими. Мне всегда хотелось быть на одной площадке с лучшими артистами страны. И я это сделал», – сказал Губерниев.

    • Нынешний контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года.
    • В этом сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей, забил 5 голов.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Metaratings.ru

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    18.09.2024 08:01
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1726636372
    Ну да: нахрена долго играть в одном клубе, если можно скакать по всем трём лигам. К этому призывает Губа?
    Ответить
    lek!
    1726639017
    Так ТЫ предлагаешь , кидать клубы РПЛ. Так их на долго не хватит , не смогут зарабатывать , игроки будут уходить бесплатно . И станет наш чемпионат второсортным .
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    Garrincha58
    1726642369
    этот шоумен опять глупость сморозил
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    Cleaner
    1726646148
    На одной сцене лучшие артисты страны и клоун Губерниев!!!...)))
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    bset
    1726650970
    Ходят слухи, что контракт на 4 года - это не только обязательство, что игрок никуда не уйдет, но и обязательство клуба платить зарплату все это время. Порвал кресты футболист, 1+1 закончился и клуб новый контракт подписывать не станет, пока не вылечишься. Тут палка о двух концах.
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    BRO_football
    1726651273
    Кто Губерниеву сказал, что наши игроки хотят уехать за рубеж? Пока за рубежом стабильно удалось закрепиться только Головину. Остальные все обосрались. Что Губерниев предлагает? Чтобы все русские футболисты уходили свободными агентами, а клубы с этого ничего не зарабатывали?
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