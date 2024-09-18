Канчельскис дал прогноз по будущему Соболева

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о перспективах форварда «Зенита» Александра Соболева.
«Не знаю, сможет ли Соболев уехать в Европу. Если он сейчас не покинул РПЛ, значит, он уже точно не уедет. «Зенит» – удобный клуб для российских футболистов, раз туда все идут и продолжают идти. Большинство игроков не выбирают «Динамо», «Спартак», ЦСКА.
Да, можно выиграть трофеи в «Зените», но самое главное – это деньги, которые платят игрокам в клубе», – сказал Канчельскис.
- Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 млн евро.
- Нападающий отметился результативной передачей в кубковом матче с «Рубином» (2:0).