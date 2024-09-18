Канчельскис дал прогноз по будущему Соболева

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о перспективах форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Не знаю, сможет ли Соболев уехать в Европу. Если он сейчас не покинул РПЛ, значит, он уже точно не уедет. «Зенит» – удобный клуб для российских футболистов, раз туда все идут и продолжают идти. Большинство игроков не выбирают «Динамо», «Спартак», ЦСКА.

Да, можно выиграть трофеи в «Зените», но самое главное – это деньги, которые платят игрокам в клубе», – сказал Канчельскис.