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    Канчельскис дал прогноз по будущему Соболева

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о перспективах форварда «Зенита» Александра Соболева.

    «Не знаю, сможет ли Соболев уехать в Европу. Если он сейчас не покинул РПЛ, значит, он уже точно не уедет. «Зенит» – удобный клуб для российских футболистов, раз туда все идут и продолжают идти. Большинство игроков не выбирают «Динамо», «Спартак», ЦСКА.

    Да, можно выиграть трофеи в «Зените», но самое главное – это деньги, которые платят игрокам в клубе», – сказал Канчельскис.

    • Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 млн евро.
    • Нападающий отметился результативной передачей в кубковом матче с «Рубином» (2:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.09.2024 07:46
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1726635476
    это да...
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    zigbert
    1726639237
    Никакого открытия Канчельскис не сделал.
    Ответить
    Taps
    1726647449
    Наркоманы - нюхают газ ...
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