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    «Спартаку» предлагали купить 18-летнего колумбийца

    Левому защитнику «Мильонариоса» Джоану Эрнандесу летом искали команду в России.

    18-летнего колумбийца предлагали купить «Спартаку» и еще двум клубам РПЛ примерно за 2 миллиона евро.

    Также был вариант взять юного игрока в аренду с необязательным правом выкупа.

    Есть вероятность, что зимой будет новая попытка трудоустроить Эрнандеса в России.

    • Рыночная стоимость фулбека – 550 тысяч евро.
    • На взрослом уровне он провел 20 матчей и сделал 3 ассиста

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Metaratings

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    18.09.2024 01:00
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    Комментарии (4)
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    Айболид
    1726646298
    Промеса след не успел остыть , а они уже по "колумбийским товарам" соскучились .))
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    alefreddy
    1726664798
    в аренду и посмотреть может по игре Айртоном станет
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