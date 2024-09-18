«Спартаку» предлагали купить 18-летнего колумбийца

Левому защитнику «Мильонариоса» Джоану Эрнандесу летом искали команду в России.

18-летнего колумбийца предлагали купить «Спартаку» и еще двум клубам РПЛ примерно за 2 миллиона евро.

Также был вариант взять юного игрока в аренду с необязательным правом выкупа.

Есть вероятность, что зимой будет новая попытка трудоустроить Эрнандеса в России.

Рыночная стоимость фулбека – 550 тысяч евро.

На взрослом уровне он провел 20 матчей и сделал 3 ассиста

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