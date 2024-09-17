Агент Джикии: «Будь у Георгия грузинский паспорт – все было бы по-другому»

Футбольный агент Вадим Шпинев пожаловался на трудности с поиском новых клубов для российских игроков.

По его словам, Георгия Джикию не удалось трудоустроить за границей из-за гражданства РФ.

«Европейским клубам русские футболисты не нужны из-за ситуации с СВО. Вы бы знали, сколько я стран обошeл за лето и в лучшем случае слушал фразу: «Да, мы посмотрим».

Испанским, немецким и итальянским чемпионатам мы просто не нужны. Получается то, что получается.

Есть у Джикии русский паспорт, а будь грузинский – всe было бы по-другому. Как минимум, могли бы поехать в Эмираты. А как видят, что человек русский, то сразу человек второго сорта.

Русские топ-клубы покупают нидерландцев, немцев и итальянцев, но сейчас чисто весь мир против нас! В том числе и в футболе.

Вы не представляете, сколько работы и силы потратили с компанией Sila Миши Прокопца, чтобы парней [братьев Миранчуков] трудоустроить. Постоянная связь была, для меня самое сложное трансферное окно», – сказал агент.

30-летний Джикия был свободным агентом после ухода из «Спартака», за который он выступал с декабря 2016 года.

В составе предыдущей команды он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.

С «Химками» центральный защитник заключил контракт по схеме «1+1».

Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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