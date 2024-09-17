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    • Агент Джикии: «Будь у Георгия грузинский паспорт – все было бы по-другому»

    Агент Джикии: «Будь у Георгия грузинский паспорт – все было бы по-другому»

    Футбольный агент Вадим Шпинев пожаловался на трудности с поиском новых клубов для российских игроков.

    По его словам, Георгия Джикию не удалось трудоустроить за границей из-за гражданства РФ.

    «Европейским клубам русские футболисты не нужны из-за ситуации с СВО. Вы бы знали, сколько я стран обошeл за лето и в лучшем случае слушал фразу: «Да, мы посмотрим».

    Испанским, немецким и итальянским чемпионатам мы просто не нужны. Получается то, что получается.

    Есть у Джикии русский паспорт, а будь грузинский – всe было бы по-другому. Как минимум, могли бы поехать в Эмираты. А как видят, что человек русский, то сразу человек второго сорта.

    Русские топ-клубы покупают нидерландцев, немцев и итальянцев, но сейчас чисто весь мир против нас! В том числе и в футболе.

    Вы не представляете, сколько работы и силы потратили с компанией Sila Миши Прокопца, чтобы парней [братьев Миранчуков] трудоустроить. Постоянная связь была, для меня самое сложное трансферное окно», – сказал агент.

    • 30-летний Джикия был свободным агентом после ухода из «Спартака», за который он выступал с декабря 2016 года.
    • В составе предыдущей команды он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
    • С «Химками» центральный защитник заключил контракт по схеме «1+1».
    • Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Metaratings

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    17.09.2024 14:14
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    Комментарии (17)
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    andrei-sarap-yandex
    1726576151
    ДЖИКИЯ С ГРУЗИНСКИМ ПАСПОРТОМ ИГРАЛ БЫ ЗА КОПЕЙКИ.....ИЛИ НЕ НЕ ПОПАЛ В СПАРТАК.....
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    САДЫЧОК
    1726576269
    Косвенно на Россию потянул этот не хороший агент!
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    ...уефан
    1726577272
    ...отмазки-отмазки-отмазки...
    Ответить
    neveldomha
    1726577751
    А Эмираты тоже в ЕС входят?)))
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    FanatSerj
    1726577866
    ещё один знаток Эмират, туда с русским паспортом и без визы пускают )) А вот как раз всяким не мытым как минимум виза нужна, чем сейчас в России отдыхающие и пользуются. У Захаряна и Сафонова спроси, да только толку, Джикия уже под пенсию играет кому он нужен, кроме таких клубах где готовы ему второй шанс дать и доказать что он ещё что то может.
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    slavа0508
    1726580582
    Ну а как же Сафонов ???Не в обиду Георгию его то наши середнячки не особо спешили подписывать ....
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    R_a_i_n
    1726581836
    Мдааааа. Запорол Жоре агент житуху и карьеру. Другие будут думать головой.
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    MazaiNN
    1726583053
    Короче будь у бабушки половые признаки мужчины она была бы дедушкой..
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    k611
    1726587212
    Банально сдал в плане игры, только и всего. Причина лежит на поверхности и паспорт тут не причём.
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    Исмо
    1726666008
    Чалов, Антон Миранчук, ещё кто-то там есть, у них что грузинский или ещё какой-то паспорт?Шпинат враг народа ((((
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