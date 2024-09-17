Вратарь «Ливерпуля» поиронизировал над новым форматом Лиги чемпионов

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон негативно высказался об увеличении количества матчей в Лиге чемпионов после расширения турнира.

«Я думаю, для болельщиков это потрясающе. Больше игр, более масштабные матчи, большие клубы, играющие друг с другом. Для нас, игроков, всегда неплохо добавить несколько игр в незагруженный календарь. Я немного иронизирую.

Никто не спрашивает игроков, что они думают о большем количестве игр, так что, возможно, наше мнение не имеет значения. Но все знают, что мы думаем, все устали от этого.

Мы понимаем, что есть медиа, телевидение. У нас есть УЕФА, ФИФА, Премьер-лига, внутренние турниры. Мы не глупые и понимаем, что люди хотят больше игр. Но было бы разумно, если бы все люди, ответственные за организацию календаря, сели вместе и выслушали все стороны, включая игроков.

Нам просто нужно, чтобы нас выслушали, и мы поняли, в каком направлении хочет развиваться футбол. Не только добавлять игры, соревнования, добавлять то и это.

В конце концов, все, чего мы хотим, – это выложиться по полной. Если вы устали, вы не можете соревноваться на высоком уровне. Я хочу выкладываться по полной во всех матчах, в которых я играю. Но нам нужно найти выход, и не похоже, что мы близки к подходящему решению для футбола и игроков», – сказал Алиссон.

При новом формате Лиги чемпионов на общем этапе каждый клуб сыграет по 8 матчей вместо 6 на групповом этапе в прошлые сезоны.

Кроме того, добавился еще один раунд плей-офф перед 1/8 финала, в котором сыграют клубы, занявшие на общем этапе 9-24-е места.

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