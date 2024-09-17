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    • Вратарь «Ливерпуля» поиронизировал над новым форматом Лиги чемпионов

    Вратарь «Ливерпуля» поиронизировал над новым форматом Лиги чемпионов

    Вратарь «Ливерпуля» Алиссон негативно высказался об увеличении количества матчей в Лиге чемпионов после расширения турнира.

    «Я думаю, для болельщиков это потрясающе. Больше игр, более масштабные матчи, большие клубы, играющие друг с другом. Для нас, игроков, всегда неплохо добавить несколько игр в незагруженный календарь. Я немного иронизирую.

    Никто не спрашивает игроков, что они думают о большем количестве игр, так что, возможно, наше мнение не имеет значения. Но все знают, что мы думаем, все устали от этого.

    Мы понимаем, что есть медиа, телевидение. У нас есть УЕФА, ФИФА, Премьер-лига, внутренние турниры. Мы не глупые и понимаем, что люди хотят больше игр. Но было бы разумно, если бы все люди, ответственные за организацию календаря, сели вместе и выслушали все стороны, включая игроков.

    Нам просто нужно, чтобы нас выслушали, и мы поняли, в каком направлении хочет развиваться футбол. Не только добавлять игры, соревнования, добавлять то и это.

    В конце концов, все, чего мы хотим, – это выложиться по полной. Если вы устали, вы не можете соревноваться на высоком уровне. Я хочу выкладываться по полной во всех матчах, в которых я играю. Но нам нужно найти выход, и не похоже, что мы близки к подходящему решению для футбола и игроков», – сказал Алиссон.

    • При новом формате Лиги чемпионов на общем этапе каждый клуб сыграет по 8 матчей вместо 6 на групповом этапе в прошлые сезоны.
    • Кроме того, добавился еще один раунд плей-офф перед 1/8 финала, в котором сыграют клубы, занявшие на общем этапе 9-24-е места.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: The Guardian

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    17.09.2024 12:28
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