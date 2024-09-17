Батраков подтвредил желание оказаться в «Барселоне»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сказал, что мечтает перейти в «Барселону» после того, как добьется чего-то серьезного с красно-зелеными.

– Губерниев говорит, что если ты будешь так играть, то можешь и в «Барселоне» оказаться. У тебя у самого какой ориентир в Европе?

– Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом».

19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за «Локомотив», забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

Он дебютировал в основном составе команды в марте 2024 года. В прошлом сезоне провел 6 игр, забил 1 мяч.

Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года.

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