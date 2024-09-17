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    Батраков подтвредил желание оказаться в «Барселоне»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сказал, что мечтает перейти в «Барселону» после того, как добьется чего-то серьезного с красно-зелеными.

    – Губерниев говорит, что если ты будешь так играть, то можешь и в «Барселоне» оказаться. У тебя у самого какой ориентир в Европе?

    – Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом».

    • 19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за «Локомотив», забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.
    • Он дебютировал в основном составе команды в марте 2024 года. В прошлом сезоне провел 6 игр, забил 1 мяч.
    • Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2024 12:16
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    Комментарии (10)
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    DOCTOR PENALTY
    1726565154
    Значит Зенит... )))
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    Дубина
    1726565270
    Бабло - бзянить - лавка!!!
    Ответить
    Antoshka2015
    1726567750
    В молодежке Барсы таких как он куча
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1726568758
    Он тут только один матч нормально отыграл.
    Ответить
    Mirak92
    1726569181
    Сейчас Ахметов дубль сделает,про Сити разговор пойдёт. Футболеры ху...вы.
    Ответить
    Январь 59
    1726572655
    Даже не смешно. О какой Барселоне идёт речь. Эта тема сильно напоминает хоккей. Более сотни наших хоккеистов играют в НХЛ, а все говорят, что наш хоккей слабый. А если этих 100 Капризовых, Кузнецовых , Малкиных, Овечкиных и и прочих, прочих прочих вернуть в КХЛ??? Каким бы был наш хоккей? На наших игроков давно во многих командах Европы бан наложили. Вспомните сколько их отчислили из Европы в 2022м году. Если вас вдохновляет Сафонов и Головин, то это ещё не говорит о том что вы нужны в Париже, Риме, Мюнхене или Мадриде. Вспомните лучше песню В.С. Высоцкого. :"Поскольку Ваня мы с тобой в Париже, нужны как в Русской бане лыжи".что бы играть в Барселоне, нужно быть на две головы лучше Месси или Роналдо, нужно забивать больше чем Холланд.
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    oyabun
    1726574728
    Вспомним нашего "русского Месси" Дениса Давыдова.. Или свежий совсем пример - Пиняев. В этом сезоне не слышно не видно. Рано в Барсу сватать.
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    Зеркальный
    1726575253
    Ну да, естественно сразу в топ клуб как Барса, зачем набираться опыта в средних допустим командах, но в топ лигах
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    Антибиотик
    1726575847
    Сколько зависти в комментариях) Вы чего бухтите? У молодого пацана есть хорошая мечта, как в этом возрасте у любого человека. Он же не понтуется, говорит, как есть. Главное, в питерский клуб-нахлебник не попасть, это хуже всего.
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    ОК, Зенит!
    1726576768
    Дай Бог , парень, что бы твоя мечта сбылась! У тебя для этого есть всё.
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