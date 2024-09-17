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    • Клубы АПЛ предложили наказание для «Манчестер Сити» за финансовые нарушения

    Клубы АПЛ предложили наказание для «Манчестер Сити» за финансовые нарушения

    Английские клубы считают, что единоразовое снятие очков с «Манчестер Сити» не будет достаточно строгим наказанием, если большая часть обвинений в финансовых нарушениях будет доказана. По данным The Telegraph, клубы АПЛ останутся с этой точкой зрения, даже если клуб пониязт в классе.

    В качестве альтернативного варианта одна из неназванных крупных фигур предложила снимать очки с «Манчестер Сити» на протяжении нескольких сезонов.

    • В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.
    • Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

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    Источник: The Telegraph

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    17.09.2024 11:42
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    Комментарии (4)
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    Дубина
    1726564517
    Это как аля-бзянить наш - нечего не будет!!)))
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    DOCTOR PENALTY
    1726564602
    Щенки манчестерские, шли бы поучились у суперменеджеров Зенита. )
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    DMитрий
    1726571734
    Норм так начинать новый чемпионат с -15 баллов на протяжении 5 лет и забрать ещё пару чемпионств, полученных в оспариваемом периоде. Особенно за сезон 2011-2012. Ну очень уж обидно за МЮ, вообще не понятно что произошло в концовке того чемпионата. Очень странный спектакль выдали тогда оба клуба.
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