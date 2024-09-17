Клубы АПЛ предложили наказание для «Манчестер Сити» за финансовые нарушения

Английские клубы считают, что единоразовое снятие очков с «Манчестер Сити» не будет достаточно строгим наказанием, если большая часть обвинений в финансовых нарушениях будет доказана. По данным The Telegraph, клубы АПЛ останутся с этой точкой зрения, даже если клуб пониязт в классе.

В качестве альтернативного варианта одна из неназванных крупных фигур предложила снимать очки с «Манчестер Сити» на протяжении нескольких сезонов.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

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