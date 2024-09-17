Журналист рассказал о недовольстве Винисиусом в «Реале»

Журналист Антон Меана заявил, что многие в «Реале» недовольны поведением вингера Винисиуса Жуниора.

«Прямо сейчас он должен изменить свою манеру поведения, потому что теряет поддержку в клубе из-за своего поведения. Он хорошо подошел к играм в августе, но все изменилось. Сейчас в клубе звучат мнения о том, что ему пора сделать шаг вперед.

Он видел, как клуб защищает его и как его поддерживают партнеры по команде, но внутри клуба им не нравится тот факт, что Винисиус больше не сосредоточен на футболе на 100%, а уделяет больше внимания другим вопросам.

Это правда, что он продолжает совершать результативные действия, но я чувствую беспокойство по поводу того, как развивается ситуация с Вини. Я думал, что это не так уж важно, но в последние недели, общаясь с окружением Винисиуса, я заметил, что он считает, что единственный, кто его защищает в клубе, – это Анчелотти», – сказал Меана.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года.

24-летний бразилец в этом сезоне провел за «Реал» 6 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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