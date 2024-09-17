Губерниев назвал российского игрока, который может перейти в «Барселону»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал самого яркого футболиста на старте сезона РПЛ.

«У Алексея Батракова самый яркий старт из всех футболистов РПЛ. С ним могут сравниться Игорь Дивеев из ЦСКА, Максим Глушенков в «Зените». Здорово, что есть такая способная молодeжь в нашем футболе.

Ставка «Локомотива» на молодых игроков оправдывается. Если Батраков будет так играть и дальше, он, естественно, попадeт в «Барселону», о которой мечтает», – сказал Губерниев.

19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за «Локомотив», забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

Он дебютировал в основном составе команды в марте 2024 года. В прошлом сезоне провел 6 игр, забил 1 мяч.

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