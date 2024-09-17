Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Губерниев назвал российского игрока, который может перейти в «Барселону»

    Губерниев назвал российского игрока, который может перейти в «Барселону»

    Комментатор Дмитрий Губерниев назвал самого яркого футболиста на старте сезона РПЛ.

    «У Алексея Батракова самый яркий старт из всех футболистов РПЛ. С ним могут сравниться Игорь Дивеев из ЦСКА, Максим Глушенков в «Зените». Здорово, что есть такая способная молодeжь в нашем футболе.

    Ставка «Локомотива» на молодых игроков оправдывается. Если Батраков будет так играть и дальше, он, естественно, попадeт в «Барселону», о которой мечтает», – сказал Губерниев.

    • 19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за «Локомотив», забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.
    • Он дебютировал в основном составе команды в марте 2024 года. В прошлом сезоне провел 6 игр, забил 1 мяч.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Губерниев назвал хедлайнера российского футбола
    Первый тренер Батракова сравнил игрока с легендарным спартаковцем 3
    Опубликована сборная 9-го тура РПЛ по версии WhoScored 1
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2024 10:01
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BRO_football
    1726557513
    Зенит. Это максимум, что ему светит. Обосрётся Батраков в Испании так же, как и наш Захарян.
    Ответить
    Бригадный
    1726559573
    Все великие игроки мечтают попасть в Зенит. Но это доступно не только лишь всем.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1726560029
    Дмитрий Мессинг! )))
    Ответить
    FRZZ
    1726562975
    Идиот ты , Губерниев, который не разбирается в футболе ни хрена.
    Ответить
    Vladimir-Shelepnev-google
    1726565884
    Зенит берёт всех кто ему угрожает. Я этого не хочу хотя болею за Зенит. Конкуренция должна быть честной. Батраков должен играть в Локо.
    Ответить
    Январь 59
    1726573287
    Не только лишь все могут заиграть в Европе. Сначала нужно как Головин, играть в команде, которая борется за выживание, потом терпеть когда тебя выпускают на поле при счёте 0:3, на 15 минут, а потом обвинят, что ты не смог ничего сделать для победы своего клуба. Сначала нужно научиться терпеть, что на тебя никто не играет, а ты должен играть на всех и сразу, и приносить результат. Один вопрос - зарплата. Когда у нас СССР футболисты получали максимум 500 руб, а в Ювентусе 100 тыщ долларов, другой вопрос , когда в Россию едут играть и из Европы и из Америки, что бы заработать. У нас в России зарабатывать можно футболисту сейчас больше чем в Европе, а если учесть налоги и вычеты за проживание на базе, оплата квартиры и коммуналки, то разница бу
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+