Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • В «Динамо» сказали, получали ли обращения по Тюкавину от «Зенита»

    В «Динамо» сказали, получали ли обращения по Тюкавину от «Зенита»

    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину.

    – Во время паузы в РПЛ было интервью отца Кости, в котором он сказал, что было предложение от «Зенита», от которого футболист отказался. «Зенит» обращался в «Динамо»?

    – Официальных обращений не было.

    • В этом сезоне 22-летний нападающий провел 9 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
    • Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Агент Тюкавина: «Костя никогда не перейдет в «Зенит» 32
    Радимов высказался об умении Денисова обороняться и ошибках «Спартака» 8
    Агент Денисова отреагировал на скандальные слова Тюкавина про Даниила 11
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2024 09:29
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mamba9090909
    1726557977
    Тюкавин сам себя пиарит. Зениту он и даром не нужен.
    Ответить
    Цугундeр
    1726562575
    Но и Малдованка и Пересыпь.. Все хотели Костю -моряка..
    Ответить
    Ziklop
    1726566862
    и не надо ему делать предложения , теперь он дергадирует с каждым сезоном.... а Семак точно не умеет работать с молодыми..
    Ответить
    Айболид
    1726575716
    Тюка старший хайпанул , а Динама не захотела .
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+