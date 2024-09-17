В «Динамо» сказали, получали ли обращения по Тюкавину от «Зенита»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину.
– Во время паузы в РПЛ было интервью отца Кости, в котором он сказал, что было предложение от «Зенита», от которого футболист отказался. «Зенит» обращался в «Динамо»?
– Официальных обращений не было.
- В этом сезоне 22-летний нападающий провел 9 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.
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