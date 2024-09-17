Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Агент Шпинев высказался об отступных за Батракова

    Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев ответил на вопрос о сумме отступных за игрока.

    «В этом году подписали новый длительный контракт. Все продумали, обговорили. У руководства большие планы на футболиста. Главное, чтобы шел вперед и развивался. Отступные? Все в порядке регламента и трудового кодекса. Алексей – воспитанник «Локомотива», ему хорошо в команде», – сказал Шпинев.

    • 19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за «Локомотив», забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.
    • Он дебютировал в основном составе команды в марте 2024 года. В прошлом сезоне провел 6 игр, забил 1 мяч.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак» 3
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 8
    Названы комментаторы матчей 10-го тура РПЛ 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2024 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ilich55
    1726558555
    Шпиёк хорошо оседлал своего подопечного.
    Ответить
    lejnin
    1726562412
    Вангую, через год: "У Алексея куча предложений из-за рубежа, не успеваем разгребать, но мы рассчитываем, что Локомотив отвалит нам кучу бабла, чтобы мы остались"...через полтора года: "С Европой чуть-чуть не получилось, дело не в деньгах. Мотивации у Алексея вагон, «Химки» – не последний его контракт, надеюсь" :D:D
    Ответить
    ilich55
    1726572101
    Зенит уже в очередь стал, включив Батракова в свой шорт-лист.....
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+