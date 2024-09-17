Агент Шпинев высказался об отступных за Батракова

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев ответил на вопрос о сумме отступных за игрока.

«В этом году подписали новый длительный контракт. Все продумали, обговорили. У руководства большие планы на футболиста. Главное, чтобы шел вперед и развивался. Отступные? Все в порядке регламента и трудового кодекса. Алексей – воспитанник «Локомотива», ему хорошо в команде», – сказал Шпинев.

19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за «Локомотив», забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

Он дебютировал в основном составе команды в марте 2024 года. В прошлом сезоне провел 6 игр, забил 1 мяч.

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