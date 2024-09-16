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    • Лунев – о медийных командах в Фонбет Кубке России: «Кто придумал этот бред сумасшедшего?»

    Лунев – о медийных командах в Фонбет Кубке России: «Кто придумал этот бред сумасшедшего?»

    Вратарь «Динамо» Андрей Лунев скептически высказался о медиафутболе.

    Ему не нравится участие клубов Медиалиги в Пути регионов Фонбет Кубка России.

    • В этом сезоне в турнире приняли участие 2DROTS, «БроукБойз» и «Амкал».
    • «Амкал» уже прошел три раунда Кубка и теперь сыграет с «Аланией».

    – Дюков сказал, что матч сборной России против сборной Медиалиги возможен. Что думаете об этом?

    – Это невозможно, это бред, а бред не должен быть наяву. Чьи-то бредовые выдумки, но они не должны быть наяву. Как сборная МФЛ может сыграть со сборной России?

    – Эта игра вызвала бы интерес, особенно во время отстранения сборной России.

    –У кого это вызывало бы интерес?

    – У зрителей.

    – Каких? Школьников?

    – А это разве не аудитория?

    – Это здорово, но это ненормально просто. Какая цель сейчас у медиафутбола? Пять лет назад, когда это только начиналось, было еще окей, можно было понять. А сейчас какая цель?

    – Футболисты играют в футбол в командах, где есть медийные представители. И за ними следят.

    – У меня вопрос: почему людям, у которых есть большие средства, не заявиться в профессиональный футбол?

    – Им это не особо интересно, они хотят жить в Медиалиге.

    – Мне Медиалига не особо интересна. Им нужно заявляться в профессиональную лигу и двигаться по иерархии: Вторая Лига, Первая лига и так далее.

    В медиафутбол идут игроки, которые уже закончили или не заиграли. Во Второй лиге есть команды, которые борются за высокие места и те, которые варятся просто там.

    Но игроки идут в медийную лигу – по простому пути. Куда это дальше приведет?

    – Аудитория Медиалиги начинает болеть за этих футболистов, влюбляются в них, болельщики ходят на стадионы.

    – Это ненормально. Если есть такой запрос, окей. Есть спрос – есть предложение. Но я искренне считаю, что ненормально заявлять медийные команды в Кубок России – это бред сумасшедшего.

    Кто это придумал? Возникают вопросы. Для чего? Чтобы аудитория была? Пускай они у себя варятся.

    – Эти медийные клубы приезжают в регионы и собирают полные стадионы.

    – Развивайте футбол в регионах. Во время начала медиафутбола были блогеры в Медиалиге и они играли, а сейчас эти блогеры ушли на второй план и играют профессиональные футболисты, которые также играли в регионах и на них ходил народ. Смысл этого всего? Я не понимаю.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.09.2024 23:47
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1726521691
    Бред сумасшедшего??? Лунёв, нельзя так о руководстве РФС вслух говорить!!!...)))
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    Ziklop
    1726600613
    Лунев прав, раскрутка этого дворового футбола идёт, вкладывают бабосы, игрушка богатых старых раздолбаев, что её пиарить или правильнее, за какие бонусы её пиарят на ТВ!!!!
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