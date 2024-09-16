Лунев – о медийных командах в Фонбет Кубке России: «Кто придумал этот бред сумасшедшего?»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев скептически высказался о медиафутболе.
Ему не нравится участие клубов Медиалиги в Пути регионов Фонбет Кубка России.
- В этом сезоне в турнире приняли участие 2DROTS, «БроукБойз» и «Амкал».
- «Амкал» уже прошел три раунда Кубка и теперь сыграет с «Аланией».
– Дюков сказал, что матч сборной России против сборной Медиалиги возможен. Что думаете об этом?
– Это невозможно, это бред, а бред не должен быть наяву. Чьи-то бредовые выдумки, но они не должны быть наяву. Как сборная МФЛ может сыграть со сборной России?
– Эта игра вызвала бы интерес, особенно во время отстранения сборной России.
–У кого это вызывало бы интерес?
– У зрителей.
– Каких? Школьников?
– А это разве не аудитория?
– Это здорово, но это ненормально просто. Какая цель сейчас у медиафутбола? Пять лет назад, когда это только начиналось, было еще окей, можно было понять. А сейчас какая цель?
– Футболисты играют в футбол в командах, где есть медийные представители. И за ними следят.
– У меня вопрос: почему людям, у которых есть большие средства, не заявиться в профессиональный футбол?
– Им это не особо интересно, они хотят жить в Медиалиге.
– Мне Медиалига не особо интересна. Им нужно заявляться в профессиональную лигу и двигаться по иерархии: Вторая Лига, Первая лига и так далее.
В медиафутбол идут игроки, которые уже закончили или не заиграли. Во Второй лиге есть команды, которые борются за высокие места и те, которые варятся просто там.
Но игроки идут в медийную лигу – по простому пути. Куда это дальше приведет?
– Аудитория Медиалиги начинает болеть за этих футболистов, влюбляются в них, болельщики ходят на стадионы.
– Это ненормально. Если есть такой запрос, окей. Есть спрос – есть предложение. Но я искренне считаю, что ненормально заявлять медийные команды в Кубок России – это бред сумасшедшего.
Кто это придумал? Возникают вопросы. Для чего? Чтобы аудитория была? Пускай они у себя варятся.
– Эти медийные клубы приезжают в регионы и собирают полные стадионы.
– Развивайте футбол в регионах. Во время начала медиафутбола были блогеры в Медиалиге и они играли, а сейчас эти блогеры ушли на второй план и играют профессиональные футболисты, которые также играли в регионах и на них ходил народ. Смысл этого всего? Я не понимаю.