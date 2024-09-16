Куратор «Химок» Садыгов прокомментировал подписание Джикии

Туфан Садыгов, куратор «Химок», высказался о подписании защитника Георгия Джикии.

«Джикия как раз поправит ситуацию в обороне. Единственный вариант. Там сквозило, к сожалению. Он напрямую вел переговоры? Это верно. Приятный парень, хороший игрок», – сказал Садыгов.