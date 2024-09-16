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    • Куратор «Химок» Садыгов прокомментировал подписание Джикии

    Куратор «Химок» Садыгов прокомментировал подписание Джикии

    Туфан Садыгов, куратор «Химок», высказался о подписании защитника Георгия Джикии.

    «Джикия как раз поправит ситуацию в обороне. Единственный вариант. Там сквозило, к сожалению. Он напрямую вел переговоры? Это верно. Приятный парень, хороший игрок», – сказал Садыгов.

    • 30-летний Джикия был свободным агентом после ухода из «Спартака», за который он выступал с декабря 2016 года.
    • С «Химками» центральный защитник заключил контракт по схеме «1+1».
    • Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2024 22:11
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1726514604
    Туфтан доволен, но Джикия будет долго набирать форму, физиология у него непростая. (
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    Shuriak
    1726517074
    А что значит "куратор"? Впервые такое слышу по отношению к футбольному клубу.Пусть лучше расскажет как не подписал Дзюбу из-за своего сына.
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    krikynowlad
    1726523386
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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    FRZZ
    1726553968
    Поправит ли Джикия ситуацию в обороне? Большой вопрос. Ему нужно набирать форму для начала, долго не играл.
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