Куратор «Химок» Садыгов прокомментировал подписание Джикии

Туфан Садыгов, куратор «Химок», высказался о подписании защитника Георгия Джикии.
«Джикия как раз поправит ситуацию в обороне. Единственный вариант. Там сквозило, к сожалению. Он напрямую вел переговоры? Это верно. Приятный парень, хороший игрок», – сказал Садыгов.
- 30-летний Джикия был свободным агентом после ухода из «Спартака», за который он выступал с декабря 2016 года.
- С «Химками» центральный защитник заключил контракт по схеме «1+1».
- Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.