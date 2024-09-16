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    Наумов сообщил, чем Соболев будет заниматься в «Зените»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов дал прогноз на выступление Александра Соболева за «Зенит».

    • Соболев дебютировал в РПЛ за «Зенит» на прошлой неделе против ЦСКА (1:0).

    «Думаю, Семак доверится Соболеву ещe пару раз, а потом Александр сядет на лавку и будет еe полировать. Соболев – не первый и не последний российский футболист, который садится на лавку.

    К примеру, взять Дмитрия Полоза, который был в лучшем состоянии. Он играл в «Ростове» и вызывался в сборную России, но перешeл в «Зенит» и сел на лавку. Или Коваленко, который здорово прогрессировал в «Крыльях», а за «Зенит» сыграл три минуты, но стал чемпионом России», – сказал Наумов.

    • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Александр провел в «Спартаке» 4,5 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2024 18:12
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    Комментарии (10)
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    evgevg13
    1726500110
    Все верно
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    7:1
    1726500289
    ошибочка. зениту нужен был именно габаритный нападающий, а в стране их всего буквально 3: дзюба и второй дельфин комличенка. соболя на лавку не сошлёшь, а даже если сошлёшь - при любом пожаре будут оттуда выдёргивать и навешивать на него. в общем, в постоянную лавку я мало верю.
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    VPERDIV SPARTAK
    1726501640
    Чемпиону все позволительно и цыц вам всем )
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    Ziklop
    1726502473
    это вопросы к банде Семака, они точно никого не тренируют, сам прорвёшься будешь играть! а ставить надо кого руководитель скажет!
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    шахта Заполярная
    1726507671
    Прав Наумов.
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    k611
    1726507964
    Время покажет, но вероятность такого развития событий весьма велика.
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    Марк Аврелий!
    1726508903
    Сначала покроет лаком одну из скамеек для запасных. потом будет ее "полировать" своей пятой точкой
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    slavа0508
    1726509586
    Да Санёк титул может и возьмёт . но явно в нахаляву так за компанию . большого вклада не принесёт . потом аренда или продажа и вниз по наклонной ...
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    Ziklop
    1726512598
    для начала Семак должен выпустить его против Рубина, только не вместе с Кассьеррой и Гонду....
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    Artemka444
    1726514373
    Так у всех слабенькие сидят лавке Что в зените что в спартаке
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