Наумов сообщил, чем Соболев будет заниматься в «Зените»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов дал прогноз на выступление Александра Соболева за «Зенит».

Соболев дебютировал в РПЛ за «Зенит» на прошлой неделе против ЦСКА (1:0).

«Думаю, Семак доверится Соболеву ещe пару раз, а потом Александр сядет на лавку и будет еe полировать. Соболев – не первый и не последний российский футболист, который садится на лавку.

К примеру, взять Дмитрия Полоза, который был в лучшем состоянии. Он играл в «Ростове» и вызывался в сборную России, но перешeл в «Зенит» и сел на лавку. Или Коваленко, который здорово прогрессировал в «Крыльях», а за «Зенит» сыграл три минуты, но стал чемпионом России», – сказал Наумов.