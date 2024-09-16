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    Орещук объяснил, почему Тюкавин еще не уехал в Европу

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о фигуре форварда команды Константина Тюкавина.

    «Я всегда ценю Константина как футболиста. Знаю его характер, я был в «Динамо», когда он только появился во второй команде. По-моему, это уже сформировавшийся футболист, который может уехать играть в другой чемпионат. Если говорить конкретно, то по стилю ему больше подходят Испании и Германия.

    Тюкавин – техничный, быстрый, наглый, не боится идти в борьбу. Но проблема стоит сейчас в трансфере. В первую очередь это переговоры клубов друг с другом, да и сумма трансфера. Не в каждом клубе понимают уровень нашего чемпионата. А чтобы купить футболиста за 20–25 миллионов евро, нужно взвесить очень многое.

    Если бы у него был последний год контракта, и цена его была бы 8–12 миллионов евро, то, думаю, его просто разорвали бы на трансферном рынке. Сейчас это тяжело, сейчас в Европе большие проблемы с финансами. А в Англию он не может уехать», – сказал Орещук.

    • В 138 матчах за «Динамо» у 22-летнего игрока 42 гола, 28 ассистов.
    • Игрок стоит 16 миллионов евро.
    • Контракт до 2028 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2024 17:37
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    Комментарии (3)
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    vladik12
    1726497533
    Я объясню короче. Тюкавин в Европе нах никому не упал. Там таких завались. Без токсичного паспорта.
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    7:1
    1726498623
    стух он. как и кассьерра. а ведь до последнего соревновались, кто больше забьёт. нужно было продавать обоих летом, на пике карьеры, пока ценник был нормальным. а сейчас хрен. а потом или сьон/гавр/паок, или в зенит попросится, как дельфин, чтобы ему венделы на блюдечке выкладывали, и чтобы он снова стал забивать как раньше.
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    Иван Петров 1986
    1726510722
    Там он столько получать не будет. Вот и ответ. Только поэтому тут все и сидят.
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