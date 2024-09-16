Орещук объяснил, почему Тюкавин еще не уехал в Европу

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о фигуре форварда команды Константина Тюкавина.

«Я всегда ценю Константина как футболиста. Знаю его характер, я был в «Динамо», когда он только появился во второй команде. По-моему, это уже сформировавшийся футболист, который может уехать играть в другой чемпионат. Если говорить конкретно, то по стилю ему больше подходят Испании и Германия.

Тюкавин – техничный, быстрый, наглый, не боится идти в борьбу. Но проблема стоит сейчас в трансфере. В первую очередь это переговоры клубов друг с другом, да и сумма трансфера. Не в каждом клубе понимают уровень нашего чемпионата. А чтобы купить футболиста за 20–25 миллионов евро, нужно взвесить очень многое.

Если бы у него был последний год контракта, и цена его была бы 8–12 миллионов евро, то, думаю, его просто разорвали бы на трансферном рынке. Сейчас это тяжело, сейчас в Европе большие проблемы с финансами. А в Англию он не может уехать», – сказал Орещук.