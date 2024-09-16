«Барселона» предложит Ямалю новый контракт

«Барселона» намерена подписать новый контракт с вингером Ламином Ямалем следующим летом, когда ему исполнится 18 лет. По данным Marca, условия для игрока существенно улучшаться, чтобы соответствовать ценности и производительности футболиста на поле. Соглашение будет рассчитано до 2030 года.

Необходимость улучшения финансовых условий для игрока понимают как клуб, так и агент футболиста Жорже Мендеш. Повышение зарплаты Ямаля планируется уже в нынешнем сезоне. Сейчас он получает около 1,5 миллиона евро в год без учета премий.

Также сообщается, что в будущем «Барселона» планирует переподписать контракты с другими воспитанниками клуба, в частности, Гави, Пау Кубарси и Фермином Лопесом, поскольку клуб считает их важной частью будущего проекта.