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    «Барселона» предложит Ямалю новый контракт

    «Барселона» намерена подписать новый контракт с вингером Ламином Ямалем следующим летом, когда ему исполнится 18 лет. По данным Marca, условия для игрока существенно улучшаться, чтобы соответствовать ценности и производительности футболиста на поле. Соглашение будет рассчитано до 2030 года.

    Необходимость улучшения финансовых условий для игрока понимают как клуб, так и агент футболиста Жорже Мендеш. Повышение зарплаты Ямаля планируется уже в нынешнем сезоне. Сейчас он получает около 1,5 миллиона евро в год без учета премий.

    Также сообщается, что в будущем «Барселона» планирует переподписать контракты с другими воспитанниками клуба, в частности, Гави, Пау Кубарси и Фермином Лопесом, поскольку клуб считает их важной частью будущего проекта.

    • В этом сезоне 17-летний Ямаль провел 5 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
    • Всего на его счету 56 игр, 10 забитых мячей и 13 голевых пасов в основном составе «Барселоны».
    • Также Ямаль провел 16 встреч за сборную Испании, забил 3 гола, отдал 9 передач.

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    Источник: Marca

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    16.09.2024 12:08
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