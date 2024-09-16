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    • В «Зените» отреагировали на информацию о нежелании игроков сидеть рядом с Соболевым

    В «Зените» отреагировали на информацию о нежелании игроков сидеть рядом с Соболевым

    Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал информацию о том, что несколько российских игроков отказались сидеть рядом с нападающим Александром Соболевым в раздевалке. Он также ответил на вопрос, как в команде отреагировали на свист болельщиков в адрес форварда.

    «Конечно, поддержали Соболева. Это наш игрок, он готов помочь команде, мы все поддерживаем его. У нас один коллектив, который всегда хочет добываться максимальный результат.

    Слухи о том, что российские игроки не хотят сидеть с ним в раздевалке? Это смешно, даже ответить нечего! Не помню, с кем он сидит, но рядом со всеми, общается со всеми», – сказал Оливейра.

    • Соболев дебютировал за «Зенит» в матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1). Он вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.
    • Во время игры болельщики неоднократно освистывали игрока.

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    Источник: «РИА Новости»

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    16.09.2024 11:25
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    Комментарии (11)
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    Отправить
    Таврида
    1726475509
    «Слухи о том, что российские игроки не хотят сидеть с ним в раздевалке? Это смешно, бассейн Дельфина и так огорожен», – сказал Оливейра.
    Ответить
    subbotaspartak
    1726475902
    Глупости наверно
    Ответить
    Каратель помойников
    1726476427
    Пусть Медведев скажет, что всё это выдумки и враньё и сразу будет понятно что и как
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1726476900
    В основе ФК Газпром в юбилейный для Зенита год будут в основе выходить бразильцы и латиноамериканцы, среди них лишь один россиянин, да и тот Дельфин из Москвы
    Ответить
    Бригадный
    1726477782
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    Ответить
    odessakmv
    1726482524
    которая по счету перепечатка этой желтушной новости в стиле местных жарнашлистов?????
    Ответить
    grb651
    1726487547
    А чего какой то бразил отвечает он вообще понимает в чем суть? Сельдерееичь пусть говорит это его клиент
    Ответить
    шахта Заполярная
    1726495649
    Дыма без огня не бывает.
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