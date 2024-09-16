В «Зените» отреагировали на информацию о нежелании игроков сидеть рядом с Соболевым

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал информацию о том, что несколько российских игроков отказались сидеть рядом с нападающим Александром Соболевым в раздевалке. Он также ответил на вопрос, как в команде отреагировали на свист болельщиков в адрес форварда.

«Конечно, поддержали Соболева. Это наш игрок, он готов помочь команде, мы все поддерживаем его. У нас один коллектив, который всегда хочет добываться максимальный результат.

Слухи о том, что российские игроки не хотят сидеть с ним в раздевалке? Это смешно, даже ответить нечего! Не помню, с кем он сидит, но рядом со всеми, общается со всеми», – сказал Оливейра.