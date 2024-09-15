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    • Хлусевич поделился эмоциями от ухода Соболева из «Спартака»

    Хлусевич поделился эмоциями от ухода Соболева из «Спартака»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал уход из команды Александра Соболева.

    • Игрока за 10 миллионов евро купил «Зенит».
    • Соболев дебютировал за «Зенит» в РПЛ в 8-м туре против ЦСКА (1:0).
    • В «Спартаке» Александр провел 4,5 года.

    «Рад, что вся эта история закончилась и всe разрешилось для него самого. Это в первую очередь. Я на это внимания не обращаю, это отношения между клубами.

    В команде особо не было разговоров после перехода Соболева. Кто-то шутит, прикалывается. Спокойно к этому отнеслись», – сказал Хлусевич.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.09.2024 22:55
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    Комментарии (4)
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    Иван Петров 1986
    1726469093
    Лучше бы играли, а не эмоциями делились.
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    Cleaner
    1726477832
    Хлусевич поделился эмоциями от ухода Соболева из Спартака: - Радость то какая!!!
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    riaboy50
    1726485214
    Соболев это кто?
    Ответить
    Бригадный
    1726488231
    Хлусевич? Это который ради бешеных нефтяных бабок предал выкормивших его "крыс"? Или я его с другим выкормышем путаю, Зиньковским?
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