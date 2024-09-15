Хлусевич поделился эмоциями от ухода Соболева из «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал уход из команды Александра Соболева.

Игрока за 10 миллионов евро купил «Зенит».

Соболев дебютировал за «Зенит» в РПЛ в 8-м туре против ЦСКА (1:0).

В «Спартаке» Александр провел 4,5 года.

«Рад, что вся эта история закончилась и всe разрешилось для него самого. Это в первую очередь. Я на это внимания не обращаю, это отношения между клубами.

В команде особо не было разговоров после перехода Соболева. Кто-то шутит, прикалывается. Спокойно к этому отнеслись», – сказал Хлусевич.

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