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    Мостовой оценил дебют Соболева в «Зените»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об официальном дебюте форварда Александра Соболева за «Зенит».

    • Нападающий дебютировал за «Зенит» накануне в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    – У Соболева должны быть набраны кондиции – он же тренировался в «Спартаке». По отметкам в матче с ЦСКА он выглядел хорошо.

    – Сложно назвать это полноценными тренировками. Соболев в «Спартаке» тренировался отдельно от команды.

    – В своe время я видел столько футболистов, которые вообще не выходили на тренировки, а потом на игре становились лучшими. А на тренировках видел футболистов, игравших на уровне Месси, но на поле мы его искали по 30 минут.

    Соболев сыграл полезно. В первом тайме тройка нападения «Зенита» чувствовала себя неудобно, здесь проблема не в Соболеве. Это был неплохой дебют, тем более команда выиграла. Если бы «Зенит» не выиграл, больше всего шишек прилетело бы Соболеву. Прилетели бы они от людей, которые в футбол не играли. У них так всегда.

    • 27‑летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро в конце августа.
    • Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.09.2024 19:28
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