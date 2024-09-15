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    • Лунев рассказал, как изменился Сафонов после перехода в «ПСЖ»

    Лунев рассказал, как изменился Сафонов после перехода в «ПСЖ»

    Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о Матвее Сафонове, который этим летом перешел в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

    Голкиперы встречались в расположении сборной России.

    – В сборной вы общались с Матвеем Сафоновым. Его уровень вырос за время в «ПСЖ»?

    – К сожалению, была только одна предыгровая тренировка на не самом качественном поле. Было важно сделать какие-то тактические наработки.

    – Как он изменился в плане общения?

    – Каким был, таким и остался.

    – Иногда после переезда у людей меняется даже сознание.

    – Да, но прошел только месяц. Пока глобальных перемен нет.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Sport24

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    15.09.2024 18:54
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    Комментарии (5)
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    Arvlad
    1726416355
    Потрясающе полезная, а главное полная и насыщенная информация!
    Ответить
    FRZZ
    1726422076
    Бомбардир нужно ликвидировать из-за профнепригодности.
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    The only one
    1726424283
    Лунев рассказал, как изменился Сафонов после перехода в «ПСЖ» -– Каким был, таким и остался. Бомбардир- вы уже совсем тупить начинаете? Зачем пустышку ни о чём печатать?
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    neim
    1726431269
    Да уж, красивые слова ещё нужно суметь составить хоть в каком-нибудь порядке. Я уж не говорю, что в правильном ))).
    Ответить
    zigbert
    1726575759
    Перемен, мы ждем перемен. В.Цой.
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