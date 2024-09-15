Лунев рассказал, как изменился Сафонов после перехода в «ПСЖ»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о Матвее Сафонове, который этим летом перешел в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.
Голкиперы встречались в расположении сборной России.
– В сборной вы общались с Матвеем Сафоновым. Его уровень вырос за время в «ПСЖ»?
– К сожалению, была только одна предыгровая тренировка на не самом качественном поле. Было важно сделать какие-то тактические наработки.
– Как он изменился в плане общения?
– Каким был, таким и остался.
– Иногда после переезда у людей меняется даже сознание.
– Да, но прошел только месяц. Пока глобальных перемен нет.
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