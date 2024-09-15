Лунев рассказал, как изменился Сафонов после перехода в «ПСЖ»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о Матвее Сафонове, который этим летом перешел в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

Голкиперы встречались в расположении сборной России.

– В сборной вы общались с Матвеем Сафоновым. Его уровень вырос за время в «ПСЖ»?

– К сожалению, была только одна предыгровая тренировка на не самом качественном поле. Было важно сделать какие-то тактические наработки.

– Как он изменился в плане общения?

– Каким был, таким и остался.

– Иногда после переезда у людей меняется даже сознание.

– Да, но прошел только месяц. Пока глобальных перемен нет.

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!