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    Колосков: «Матч с ЦСКА – худший в карьере Соболева»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру новичка «Зенита» Александра Соболева в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    «Это была, на мой взгляд, худшая игра Соболева за все время. Но этого и следовало ожидать, поскольку человек долго не играл. И эмоциональный фон у него сейчас не самый лучший.

    Я не ожидал от него, что он покажет даже тот уровень игры, который у него был раньше, что он покажет все то, что умеет. Он вчера и за мяч не мог зацепиться как следует, и каких-то результативных действий у него не было», – сказал Колосков.

    • 27‑летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро в конце августа.
    • Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».
    • Соболев не выходил на поле в официальных матчах с 21 июля.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Р-Спорт»

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    15.09.2024 13:33
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1726396808
    ...худший!? Будут ещё хуже!) А потом не будет, вообще, ни каких матчей)...
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    7:1
    1726399805
    с кайрытом вроде неплохо отыграл, а вчера нырнул по старой памяти. у меня больше вопросов к семаку: почему не был продан кассьерра на пике своей формы, арабы сундуки с золотом за него предлагали, когда он стал лучшим бомбардиром чемпионата. а щас он сдулся, времени игрового будет меньше, к тому же теперь не только на него будут играть, но и на дельфина. и хер он ещё раз забьёт 20+ за сезон. и как уместить всех на поле, когда вернётся глушенков? пока что видим дичь, совсем не в стиле зенита, чтобы играли в 3 нападающих вместо одного. нужно было продать кассьерру, либо не брать дельфина или лусиано. и на лавке их держать нельзя, все очень дорогие, все игроки основы.
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    "supermax"
    1726400241
    Какая ему разница, если бабки уже уплачены .. Гыгы
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    anatolich72
    1726401469
    Соблекрыс пока немного завяз в болоте, но это только начало,скоро утонет.
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    Garrincha58
    1726402892
    Колосков самый худший президент РФС за всё время его существования
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    morgan59
    1726414102
    В стартовои составн я видел Соболева, а с мячом всего один раз
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