Колосков: «Матч с ЦСКА – худший в карьере Соболева»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру новичка «Зенита» Александра Соболева в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Это была, на мой взгляд, худшая игра Соболева за все время. Но этого и следовало ожидать, поскольку человек долго не играл. И эмоциональный фон у него сейчас не самый лучший.

Я не ожидал от него, что он покажет даже тот уровень игры, который у него был раньше, что он покажет все то, что умеет. Он вчера и за мяч не мог зацепиться как следует, и каких-то результативных действий у него не было», – сказал Колосков.

27‑летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро в конце августа.

Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».

Соболев не выходил на поле в официальных матчах с 21 июля.

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