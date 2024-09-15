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    • Кривцов прокомментировал информацию об отстранении от «Краснодара»

    Кривцов прокомментировал информацию об отстранении от «Краснодара»

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отреагировал на информацию об отстранении.

    • По информации агента Тимура Гурцкая, футболиста отправили в дубль после возвращения из расположения сборной России.
    • Накануне Кривцов сыграл в 8-м туре РПЛ против «Ростова» (2:0).

    – Насколько сильно повлияли на вас новости за последние двое суток?

    – Как повлияли? Счeт на табло – вот насколько они повлияли на меня.

    – Понимаете, откуда всe это пошло?

    – Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2» и всe.

    – Что можете сказать человеку, который запустил этот слух?

    – Ничего не буду никому говорить. Может, работа такая у человека.

    – Правильно понимаю, что никаких конфликтов у вас с руководством или тренером нет?

    – Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, всe окей. Ничего не слышал об этом.

    • В этом сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 10 игр, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.09.2024 10:34
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    DOCTOR PENALTY
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    Дыма без огня не бывает (((
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