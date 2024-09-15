Кривцов прокомментировал информацию об отстранении от «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отреагировал на информацию об отстранении.

По информации агента Тимура Гурцкая, футболиста отправили в дубль после возвращения из расположения сборной России.

Накануне Кривцов сыграл в 8-м туре РПЛ против «Ростова» (2:0).

– Насколько сильно повлияли на вас новости за последние двое суток?

– Как повлияли? Счeт на табло – вот насколько они повлияли на меня.

– Понимаете, откуда всe это пошло?

– Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2» и всe.

– Что можете сказать человеку, который запустил этот слух?

– Ничего не буду никому говорить. Может, работа такая у человека.

– Правильно понимаю, что никаких конфликтов у вас с руководством или тренером нет?

– Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, всe окей. Ничего не слышал об этом.