Кривцов прокомментировал информацию об отстранении от «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отреагировал на информацию об отстранении.
- По информации агента Тимура Гурцкая, футболиста отправили в дубль после возвращения из расположения сборной России.
- Накануне Кривцов сыграл в 8-м туре РПЛ против «Ростова» (2:0).
– Насколько сильно повлияли на вас новости за последние двое суток?
– Как повлияли? Счeт на табло – вот насколько они повлияли на меня.
– Понимаете, откуда всe это пошло?
– Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2» и всe.
– Что можете сказать человеку, который запустил этот слух?
– Ничего не буду никому говорить. Может, работа такая у человека.
– Правильно понимаю, что никаких конфликтов у вас с руководством или тренером нет?
– Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, всe окей. Ничего не слышал об этом.
- В этом сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 10 игр, забил 2 гола и сделал 1 ассист.