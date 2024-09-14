В «Краснодаре» прокомментировали информацию об отстранении Кривцова

Тренер «Краснодара» Артур Оленин отреагировал на информацию об отстранении полузащитника Никиты Кривцова.

– Была информация о ссылке Кривцова в дубль. Что произошло?

– Это полная ложь. Не знаю, откуда это все родилось. Он никуда не был сослан. Даже не было причин его ссылать.

По информации агента Тимура Гурцкая, футболиста отправили в дубль после возвращения из расположения сборной России.

5 сентября он сыграл в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

В этом сезоне хавбек провел за «Краснодар» 11 игр, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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