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    • В «Краснодаре» прокомментировали информацию об отстранении Кривцова

    В «Краснодаре» прокомментировали информацию об отстранении Кривцова

    Тренер «Краснодара» Артур Оленин отреагировал на информацию об отстранении полузащитника Никиты Кривцова.

    – Была информация о ссылке Кривцова в дубль. Что произошло?

    – Это полная ложь. Не знаю, откуда это все родилось. Он никуда не был сослан. Даже не было причин его ссылать.

    • По информации агента Тимура Гурцкая, футболиста отправили в дубль после возвращения из расположения сборной России.
    • 5 сентября он сыграл в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).
    • В этом сезоне хавбек провел за «Краснодар» 11 игр, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 22:39
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    Комментарии (3)
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    Ziklop
    1726343704
    грузина развели, а он нам втирал!
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    Вадим2591
    1726373566
    Какой же он противный этот Гурцкая,жирный и с бородавкой…
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