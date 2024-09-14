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    Соболев отказался от общения с прессой после матча с ЦСКА

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев отказался от общения с прессой после матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0). Форвард вышел в стартовом составе «Зенита» и был заменен на 61-й минуте.

    • 27‑летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро в конце августа.
    • Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».
    • Соболев не выходил на поле в официальных матчах с 21 июля.
    • Ранее он сыграл за «Зенит» в товарищеской встрече с «Кайратом».
    • Болельщики петербургского клуба скандировали оскорбления в адрес нападающего.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    14.09.2024 20:43
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    Комментарии (11)
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    k611
    1726336146
    Просто сказать про свою игру нечего.
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    Бригадный
    1726336855
    Поучаствовал в победном матче. Уже нормальный результат для дебюта.
    Ответить
    Taps
    1726336891
    Этот дебил @обосрал@ весь первый тайм на пару с Семаком.
    Ответить
    ...уефан
    1726338127
    ..."Чего, глухо-немой, что ли? -- Да!"(с)...
    Ответить
    Ziklop
    1726338208
    тут Семак не прав, надо Соболя было на замену вместо Гонду выпускать, а то Венделу не с кем обограться было...
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    slavа0508
    1726341147
    Во как ...что ж так ...вроде после перехода обещал общаться ...истеричка ...
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    momwig_
    1726351402
    Будет очень эффектно, если он и играть будет в паранже
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    subbotaspartak
    1726374368
    Стесняется...
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    Цугундeр
    1726378145
    У дельфинов собственная гордость: на людей мы смотрим свысока . почти (с))
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