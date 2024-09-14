Соболев отказался от общения с прессой после матча с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отказался от общения с прессой после матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0). Форвард вышел в стартовом составе «Зенита» и был заменен на 61-й минуте.

27‑летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро в конце августа.

Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».

Соболев не выходил на поле в официальных матчах с 21 июля.

Ранее он сыграл за «Зенит» в товарищеской встрече с «Кайратом».

Болельщики петербургского клуба скандировали оскорбления в адрес нападающего.