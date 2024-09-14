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    • Корнеев поставил Соболева на третье место среди российских нападающих

    Корнеев поставил Соболева на третье место среди российских нападающих

    Игорь Корнеев ответил на вопросы о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» и его нынешнем уровне.

    – Соболев – усиление для команды Семака?

    – Да, усиление. Предположу, что Семак хотел иметь в своем распоряжении габаритного форварда с российским паспортом.

    Когда Соболев сверхмотивирован, он способен приносить пользу. Вот только эмоциональный фон этого перехода был сильно подпорчен окружением игрока!

    – 10 миллионов евро за Соболева – адекватная цена?

    – Думаю, «Зенит» заплатил не более восьми миллионов, как и было обозначено в первом и последнем предложении питерцев.

    Разница легла на плечи игрока и агентов. В целом, восемь миллионов – хорошая цена за Соболева!

    – На какое место поставите Соболева сейчас среди российских форвардов?

    На третье после Тюкавина и Чалова.

    – Для «Спартака» его уход не станет потерей на длинной дистанции?

    – Конечно, станет! Нынешние менеджеры просто потеряли свой ценный актив.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2024 17:42
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    Комментарии (7)
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    Александр.Т.
    1726325818
    Кто такой Игорь Корнеев? Бомбардир уточняйте кто он
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    Спартачище
    1726328537
    Игорек активно вылизывает газовое очко Хочет к кормушке примазаться
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    NewLife
    1726331544
    Как же туповат этот "эксперд".
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    Cleaner
    1726333780
    Среди ДЕЛЬФИНОВ Соболев на первом месте в мире!!!...)))
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    Fialet
    1726340264
    Тюкалин, Чалый, Сопелев... Какая же срань сейчас в России вместо нападающих.
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