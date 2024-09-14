Корнеев поставил Соболева на третье место среди российских нападающих

Игорь Корнеев ответил на вопросы о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» и его нынешнем уровне.

– Соболев – усиление для команды Семака?

– Да, усиление. Предположу, что Семак хотел иметь в своем распоряжении габаритного форварда с российским паспортом.

Когда Соболев сверхмотивирован, он способен приносить пользу. Вот только эмоциональный фон этого перехода был сильно подпорчен окружением игрока!

– 10 миллионов евро за Соболева – адекватная цена?

– Думаю, «Зенит» заплатил не более восьми миллионов, как и было обозначено в первом и последнем предложении питерцев.

Разница легла на плечи игрока и агентов. В целом, восемь миллионов – хорошая цена за Соболева!

– На какое место поставите Соболева сейчас среди российских форвардов?

– На третье после Тюкавина и Чалова.

– Для «Спартака» его уход не станет потерей на длинной дистанции?

– Конечно, станет! Нынешние менеджеры просто потеряли свой ценный актив.

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!