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    • Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Пари НН»: 14 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Пари НН»: 14 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Пари НН». Игра состоится 14 сентября, начало встречи запланировано на 13:15 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Факел»: Дзиов, Селе, Брахими, Альшин, Ильин, Марков, Юрганов, Якимов, Беленов, Квеквескири, Божин.

    Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

    «Пари НН»: Александров, Стаматов, Эктов, Глазер, Боселли, Каккоев, Гоцук, Тичич, Медведев, Калинский, Ожегович.

    Главный тренер: Саша Илич

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 13:14
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