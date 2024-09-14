Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Пари НН». Игра состоится 14 сентября, начало встречи запланировано на 13:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Дзиов, Селе, Брахими, Альшин, Ильин, Марков, Юрганов, Якимов, Беленов, Квеквескири, Божин.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

«Пари НН»: Александров, Стаматов, Эктов, Глазер, Боселли, Каккоев, Гоцук, Тичич, Медведев, Калинский, Ожегович.

Главный тренер: Саша Илич

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