Легионер «Зенита»: «Получаю удовольствие от русского холода»

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил, удалось ли ему привыкнуть к погоде в России.

«Холод точно был самым сложным в плане адаптации, ведь на дворе была зима, а я из страны и города, где круглый год светит солнце.

Слава богу, наш домашний стадион с крышей, так что неудобства испытывал только во время выездных матчей.

Но ничего, со временем привык, даже стал получать удовольствие от прохладной погоды (улыбается)», – сказал Барриос.