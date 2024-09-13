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    • Легионер «Зенита»: «Получаю удовольствие от русского холода»

    Легионер «Зенита»: «Получаю удовольствие от русского холода»

    Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил, удалось ли ему привыкнуть к погоде в России.

    «Холод точно был самым сложным в плане адаптации, ведь на дворе была зима, а я из страны и города, где круглый год светит солнце.

    Слава богу, наш домашний стадион с крышей, так что неудобства испытывал только во время выездных матчей.

    Но ничего, со временем привык, даже стал получать удовольствие от прохладной погоды (улыбается)», – сказал Барриос.

    • «Зенит» купил колумбийца в феврале 2019 года.
    • С тех пор он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 199 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Metaratings

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    13.09.2024 22:36
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1726262008
    Научился согреваться по-русски. )))
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    Спартачище
    1726286983
    зендид столько бюджетных денег башляет уголькам, что они готовы терпеть на болотах
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    BlackMurder
    1726293834
    Я тут нажал на матч,ЦСКА - Зенит, возникает вопрос-где русские в составе Питерцев?
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