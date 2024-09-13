Легионер «Зенита»: «Получаю удовольствие от русского холода»

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил, удалось ли ему привыкнуть к погоде в России.
«Холод точно был самым сложным в плане адаптации, ведь на дворе была зима, а я из страны и города, где круглый год светит солнце.
Слава богу, наш домашний стадион с крышей, так что неудобства испытывал только во время выездных матчей.
Но ничего, со временем привык, даже стал получать удовольствие от прохладной погоды (улыбается)», – сказал Барриос.
- «Зенит» купил колумбийца в феврале 2019 года.
- С тех пор он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 199 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.